Соболев помог плачущему мальчику на тренировке «Зенита»: «Не могу, сердце разрывается»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев помог 9-летнему Демиду сфотографироваться с игроками команды.

Форвард в ходе открытой тренировке команды на площади Островского в Санкт-Петербурге заметил плачущего мальчика и провел его в автобус к одноклубникам, чтобы они сфотографировались с ним.

«Он плачет, я не могу, сердце разрывается», – сказал Соболев.