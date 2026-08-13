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  • Соболев помог плачущему мальчику на тренировке «Зенита»: «Не могу, сердце разрывается»

Соболев помог плачущему мальчику на тренировке «Зенита»: «Не могу, сердце разрывается»

13 августа, 12:19
25

Нападающий «Зенита» Александр Соболев помог 9-летнему Демиду сфотографироваться с игроками команды.

Форвард в ходе открытой тренировке команды на площади Островского в Санкт-Петербурге заметил плачущего мальчика и провел его в автобус к одноклубникам, чтобы они сфотографировались с ним.

«Он плачет, я не могу, сердце разрывается», – сказал Соболев.

  • 29-летний форвард в этом сезоне в 5 матчах за «Зенит» забил 3 гола, сделал 1 ассист.
  • 16 августа петербуржцы дома сыграют с «Динамо». Матч начнется в 14:30 мск.

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Источник: Спортс''
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр
Комментарии (25)
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Император Бомжей
1786615093
Честно сказать, какая то куета полнейшая!
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ТяжелаяАртиллерия
1786616236
Комментарий скрыт модератором
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Taps
1786617487
Вот зачем этого урода так пиарят ?
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...уефан
1786619340
...вот, оно нам надо? Давайте ещё котиков здесь видео выкладывать нам начните...
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рылы
1786623202
норм видос, не придраться.
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rash1959
1786623673
с психикой у малого непорядок, как увидит голубых сразу в плач. А может наоборот порядок - без голубых лучше.
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Kollljan
1786624567
Соболев хорош. Очистился от личинок мясных мух. Душа его очистилась от Мяса. Работает над собой. Становится приличным человеком.
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Айболид
1786631399
дельфин хоть и "исполнил" ,но для пацана доброе дело в итоге сделал . + ему к карме . Но самое хорошее в этой истории , что мама нашлась .
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bearglass
1786631704
Хорошее, доброе видео. Жаль только что зенит пиарится таким образом. Это как помочь бабушке перейти через дорогу и все время стримить.
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Интерес
1786635346
Молодец какой!
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