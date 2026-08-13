Соболев помог плачущему мальчику на тренировке «Зенита»: «Не могу, сердце разрывается»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев помог 9-летнему Демиду сфотографироваться с игроками команды.
Форвард в ходе открытой тренировке команды на площади Островского в Санкт-Петербурге заметил плачущего мальчика и провел его в автобус к одноклубникам, чтобы они сфотографировались с ним.
«Он плачет, я не могу, сердце разрывается», – сказал Соболев.
- 29-летний форвард в этом сезоне в 5 матчах за «Зенит» забил 3 гола, сделал 1 ассист.
- 16 августа петербуржцы дома сыграют с «Динамо». Матч начнется в 14:30 мск.
Источник: Спортс''