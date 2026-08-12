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Радимов заподозрил Галактионова в демарше

12 августа, 15:30
3

Владислав Радимов поделился впечатлениями от матча третьего тура РПЛ между «Локомотивом» и «Акроном».

  • Команды сыграли вничью со счетом 0:0 на «РЖД Арене».

– Только из-за невероятного количества удачи «Локомотив» не пропустил. Это раз.

Второе – те молодые футболисты, которые вышли, Еремеев и Голубев, центральный нападающий, может, и талантливые, но им настолько тяжело будет входить в Премьер-лигу.

Это не Батраков, которого поставили, он заиграл сразу. Это совершенно другая история. И, конечно же, надо их планомерно вводить, а не сразу.

А поскольку их так сразу бросили, мне кажется, что это демарш Галактионова, который говорит: «Ребят, ну почему? Где усиление? Лучше мы будем играть молодыми ребятами».

– Или все-таки попытка за неимением состава сделать такой же финт, как получилось с Раковым, с Батраковым?

– Нет, ну если Галактионов их видит каждую тренировку, и он их преднамеренно выставил, считая, что они конкурентоспособны, то в моем понимании, они не могут сейчас играть в Премьер-лиге. У них не хватает ни мастерства, ни энергии, ничего для этого.

Их надо постепенно вводить. Вот эти молодые на данный момент не готовы. Вот и все. И, конечно же, не хватает впереди нападающего. Все только на индивидуальных действиях Бакаева и Пиняева.

А Батраков не может успеть и мяч выводить из обороны, и приходить связывать там все. Поэтому у «Локомотива» ничего не получается.

  • «Локо» идет в зоне стыков после трех туров РПЛ.
  • Они набрали лишь 2 очка в чемпионате из 9 возможных.
  • У столичной команды нет побед в 4 матчах нового сезона.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Акрон Локомотив Галактионов Михаил Радимов Владислав
Комментарии (3)
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Император Бомжей
1786538969
Ну тут он прав, тяжко сейчас Локомотиву, это печально. А че делать то Галактионову? Бабок нет, усилений не будет, щас еще Батраков свалит и Монтес и вообще кабзда! Не считаю это демаршем, просто Галактионов как может выкручивается
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Феликс Михайлов
1786547590
Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать. БГ.
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