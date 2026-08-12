Радимов заподозрил Галактионова в демарше

Владислав Радимов поделился впечатлениями от матча третьего тура РПЛ между «Локомотивом» и «Акроном».

Команды сыграли вничью со счетом 0:0 на «РЖД Арене».

– Только из-за невероятного количества удачи «Локомотив» не пропустил. Это раз.

Второе – те молодые футболисты, которые вышли, Еремеев и Голубев, центральный нападающий, может, и талантливые, но им настолько тяжело будет входить в Премьер-лигу.

Это не Батраков, которого поставили, он заиграл сразу. Это совершенно другая история. И, конечно же, надо их планомерно вводить, а не сразу.

А поскольку их так сразу бросили, мне кажется, что это демарш Галактионова, который говорит: «Ребят, ну почему? Где усиление? Лучше мы будем играть молодыми ребятами».

– Или все-таки попытка за неимением состава сделать такой же финт, как получилось с Раковым, с Батраковым?

– Нет, ну если Галактионов их видит каждую тренировку, и он их преднамеренно выставил, считая, что они конкурентоспособны, то в моем понимании, они не могут сейчас играть в Премьер-лиге. У них не хватает ни мастерства, ни энергии, ничего для этого.

Их надо постепенно вводить. Вот эти молодые на данный момент не готовы. Вот и все. И, конечно же, не хватает впереди нападающего. Все только на индивидуальных действиях Бакаева и Пиняева.

А Батраков не может успеть и мяч выводить из обороны, и приходить связывать там все. Поэтому у «Локомотива» ничего не получается.