Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»

Александр Мостовой прокомментировал отставку Деяна Станковича с поста главного тренера «Црвены Звезды».

Это произошло после вылета сербской команды из квалификации Лиги чемпионов от «Хапоэля Беэр-Шевы».

«Нельзя говорить, что Станкович слабый тренер. Это лишний раз подтверждает мои слова о том, что в футболе важны игроки.

Теперь получается, что тренер израильской команды гений? Нет, конечно. В футболе все понятно. Где-то получилось, а где-то нет.

Станкович всегда будет футбольным человеком. Например, я представляю Деяна тренером в топ-клубе Италии», – сказал Мостовой.