Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»

Александр Мостовой прокомментировал отставку Деяна Станковича с поста главного тренера «Црвены Звезды».
Это произошло после вылета сербской команды из квалификации Лиги чемпионов от «Хапоэля Беэр-Шевы».
«Нельзя говорить, что Станкович слабый тренер. Это лишний раз подтверждает мои слова о том, что в футболе важны игроки.
Теперь получается, что тренер израильской команды гений? Нет, конечно. В футболе все понятно. Где-то получилось, а где-то нет.
Станкович всегда будет футбольным человеком. Например, я представляю Деяна тренером в топ-клубе Италии», – сказал Мостовой.
- «Црвена Звезда» назначила тренера в декабре 2025 года.
- Под руководством Станковича команда провела 32 матча: 24 победы, 3 ничьих и 5 поражений.
- До этого он работал в «Спартаке».
Источник: «РБ Спорт»