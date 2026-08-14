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  • В «Црвене Звезде» назначили нового тренера вместо Станковича

В «Црвене Звезде» назначили нового тренера вместо Станковича

14 августа, 16:17

Альберт Риера назначен главным тренером «Црвены Звезды». Испанец подписал с клубом контракт на два года.

«Црвена Звезда» поприветствовала Риеру и выразила уверенность, что вместе с командой он добьется больших успехов.

Риера сменил уволенного на этой неделе Деяна Станковича.

  • Риера родился 15 апреля 1982 года в Манакоре на острове Мальорка. Самостоятельную тренерскую карьеру он начал в словенской «Олимпии», с которой в сезоне-2022/23 выиграл чемпионат и кубок страны. Затем испанец возглавил «Целе», но уже через несколько месяцев получил предложение от «Бордо». Французскую команду Риера тренировал с октября 2023 по июль 2024 года, после чего вернулся в «Целе».
  • Со словенским клубом Риера выиграл национальный кубок и добился заметных результатов в еврокубках. В сезоне-2024/25 «Целе» под его руководством дошло до четвертьфинала Лиги конференций, а в следующем сезоне пробилось в плей-офф этого турнира. В феврале 2026 года испанский специалист возглавил «Айнтрахт», где работал до мая того же года.
  • В качестве футболиста Риера выступал за сборную Испании, а также за «Мальорку», «Бордо», «Манчестер Сити», «Эспаньол», «Ливерпуль», «Олимпиакос», «Уотфорд», «Галатасарай» и «Удинезе».

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Источник: официальный сайт «Црвены Звезды»
Сербия. Суперлига Испания. Примера Црвена Звезда Станкович Деян Риера Альберт
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