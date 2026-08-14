В «Црвене Звезде» назначили нового тренера вместо Станковича

Альберт Риера назначен главным тренером «Црвены Звезды». Испанец подписал с клубом контракт на два года.

«Црвена Звезда» поприветствовала Риеру и выразила уверенность, что вместе с командой он добьется больших успехов.

Риера сменил уволенного на этой неделе Деяна Станковича.