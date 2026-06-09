Аленичев сказал, чем Карседо лучше Абаскаля и Станковича

Дмитрий Аленичев сравнил действующего главного тренера «Спартака» Хуана Карлоса Карседо с его предшественниками.

«Сейчас очень спокойная обстановка на тренерском мостике. Это передаeтся футболистам.

То, что было со Станковичем, с Абаскалем – это нервозность, переносилась и игрокам, были зачастую и удаления у футболистов и разные конфликты.

Поэтому сейчас я вижу, Карседо – просто красавец! Успокоил ребят, обстановка великолепная, и это сказывается на игре команды.

Игроки получают огромное удовольствие. Никаких скандалов, никаких конфликтов», – сказал Аленичев.