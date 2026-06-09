Аленичев сказал, чем Карседо лучше Абаскаля и Станковича

Дмитрий Аленичев сравнил действующего главного тренера «Спартака» Хуана Карлоса Карседо с его предшественниками.
«Сейчас очень спокойная обстановка на тренерском мостике. Это передаeтся футболистам.
То, что было со Станковичем, с Абаскалем – это нервозность, переносилась и игрокам, были зачастую и удаления у футболистов и разные конфликты.
Поэтому сейчас я вижу, Карседо – просто красавец! Успокоил ребят, обстановка великолепная, и это сказывается на игре команды.
Игроки получают огромное удовольствие. Никаких скандалов, никаких конфликтов», – сказал Аленичев.
- Испанец возглавил красно-белых 5 января, заключив контракт до лета 2028 года.
- Под его руководством команда выиграла 11 из 17 матчей при 2 ничьих и 4 поражениях.
- Спартаковцы поднялись с 6-го на 4-е место в РПЛ и стали обладателями FONBET Кубка России.
Источник: «100% Мяса»