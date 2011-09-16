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Ивердон
Гильермо Абаскаль
Гильермо Абаскаль
Ивердон
Испания
13 апреля 1989 (37)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Реакция Абаскаля на поражение «Спартака» в дерби
30 октября
6
«Факелу» после 0:5 припомнили, что команда зря отказалась от Абаскаля
11 октября
Фото
Абаскаль возглавил новую команду в Европе
30 сентября
5
Реакция Мостового на назначение Абаскаля в швейцарский клуб
29 сентября
3
Абаскаль нашел новую команду в Европе
29 сентября
4
Бубнов назвал «кукареканием» слова экс-тренера «Спартака» о готовности возглавить «Родину»
23 сентября
7
Реакция Мостового на готовность Абаскаля возглавить «Родину»
21 сентября
6
Абаскаль ответил, готов ли он возглавить «Родину»
21 сентября
Мостовой назвал двух знаменитых тренеров, которые дурят футбол
20 сентября
3
Стало известно, предлагал ли «Факел» работу Абаскалю и Семину
18 сентября
Реакция президента РПЛ на слова Абаскаля о повышении уровня
17 сентября
7
Абаскаль пытался уволить сотрудника «Спартака» из-за принтера
16 сентября
4
«Я должен вернуться в РПЛ, чтобы поднять уровень»: Абаскаль – о назначении в «Факел»
16 сентября
8
«Факел» вразумили насчет кандидатуры Абаскаля
16 сентября
1
Абаскаль прокомментировал информацию о назначении в «Факел»
16 сентября
2
Реакция Мостового на Абаскаля в «Факеле»
16 сентября
3
В «Факеле» одним словом отреагировали на информацию об Абаскале
16 сентября
4
«Факелу» предложили еще одного тренера помимо Абаскаля
16 сентября
«Абзац»: реакция на возвращение Абаскаля в РПЛ
16 сентября
Абаскаль близок к возвращению в РПЛ
16 сентября
11
Абаскаль оценил перспективы «Спартака» стать чемпионом РПЛ
11 августа
4
Реакция Абаскаля на победу Испании на ЧМ-2026
20 июля
2
Абаскаль высказался о матче «Спартака» с «Зенитом»
18 июля
Абаскаль ответил, каким будет финал ЧМ-2026
17 июля
Джикия ответил, пожмет ли руку Абаскалю
11 июля
7
Абаскаль высказался о возвращении Дзюбы в «Спартак»
2 июля
5
Абаскаль рассказал о самом тяжелом дне в «Спартаке»
2 июля
4
Абаскаль предложил Умярову свой дом, если игрок перейдет в «Севилью»
2 июля
9
Абаскаль хочет выучить русский язык вместе с семьей
2 июля
2
Абаскаль объяснил, почему считает Москву самым безопасным городом мира
2 июля
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