Абаскаль рассказал о самом тяжелом дне в «Спартаке»

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль вспомнил самый трудный день в клубе.

– Ваш самый тяжелый день в «Спартаке»?

– Матч с «Уралом» в марте 2023 года. Говорю это с огромным уважением к тому, что произошло. Счет 2:2, забиваем чистый гол. Но арбитр свистнул до того, как мяч пересек линию. Ошибка.

Я считаю, та победа могла бы стать для нас переломным моментом на пути к чемпионству – она дала бы нам уверенность, эмоциональный подъем. В футболе такие мгновения меняют ход сезона. К сожалению, в тот день мы остались ни с чем, и это сказалось на команде.

– Думаете, золото было реальным?

– Да, мы могли выиграть чемпионат. Мы хорошо работали и, по сути, были сильнее. Но тот матч с «Уралом» немного нас надломил... В футболе много эмоций, и победы дают ощущение силы, свободы, уверенности. А неудовлетворенность, наоборот, оставляет осадок. Думаю, именно она сыграла с нами злую шутку.