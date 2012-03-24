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Мексика. Лига МХ
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Атлетико Сан-Луис
€ 8 млн
Атлетико Сан-Луис
Сан-Луис
Мексика. Лига МХ
Стадион:
Эстадио Альфонсо Ластрас Рамирес
Сайт:
http://atleticodesanluis.mx/
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Кубок лиг. Месси оформил 2+1 в матче с мексиканским клубом, Гризманн забил гол
6 августа
Абаскаль прокомментировал ситуацию с тренерской карьерой Мостового
14 апреля
9
Абаскаль хотел забрать в Мексику трех футболистов РПЛ
13 апреля
4
Абаскаль мечтает вернуться в РПЛ
24 марта
7
Мостовой отказался пообедать с Абаскалем: «Я один из лучших футболистов, а он кто такой?»
24 марта
12
Мостовой сказал, как отреагирует на возвращение Абаскаля в РПЛ
24 марта
1
Мостовой аргументировал, почему Абаскаля нельзя называть специалистом
24 марта
4
Абаскаль уволен из мексиканского клуба
24 марта
12
Абаскаль отреагировал на разгром «Спартака»
6 марта
1
Экс-игрок «Спартака» сделал 1+1 в первых двух матчах за команду Абаскаля
22 февраля
1
Фото
Клуб Абаскаля объявил о подписании экс-игрока «Спартака»
10 февраля
Экс-спартаковец Медина нашел новый клуб
7 февраля
3
Абаскаль воссоединится в Мексике с бывшим спартаковцем
5 февраля
1
Абаскаль отреагировал на слова президента ФИФА о снятии бана с российского футбола
2 февраля
4
«Спартаку» приходилось заверять публикуемые фото Абаскаля у его жены
31 января
1
Быстров: «Чем Мостовой хуже Абаскаля? Он не смог бы «Спартак» так же утопить?»
29 января
12
Прогноз Абаскаля на работу Карседо в «Спартаке»
21 января
2
Реакция Абаскаля на увольнение Алонсо из «Реала»
14 января
В Испании обозначили, кто лучше – новый тренер «Спартака» или Абаскаль
6 января
4
Мостовой сравнил нового тренера «Спартака» с Абаскалем
6 января
2
Реакция Абаскаля на назначение Карседо в «Спартак»
5 января
2
Абаскаль выступил с обращением в адрес «Спартака»
2025.12.31 16:15
12
Абаскаль охарактеризовал предполагаемого нового тренера «Спартака»
2025.12.26 18:06
3
Мостовой объяснил разницу между Абаскалем и предполагаемым новым тренером «Спартака» Карседо
2025.12.25 10:20
2
Смородская определила двух худших тренеров «Спартака» за последние годы: «Это вообще крах»
2025.11.25 23:23
5
Агент Джикии оскорбил Абаскаля
2025.11.24 21:18
15
Абаскаль охарактеризовал Симоняна, умершего в 99 лет
2025.11.24 20:08
Ташуев объяснил, почему считает Абаскаля слабым тренером: «Было легко играть против него»
2025.11.18 20:33
3
Соболев высказался о работе с Абаскалем в «Спартаке»
2025.11.14 00:12
2
Абаскаль сделал заявление о возвращении в «Спартак»
2025.11.13 19:57
5
1
2
3
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