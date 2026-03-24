Мостовой отказался пообедать с Абаскалем: «Я один из лучших футболистов, а он кто такой?»

Александр Мостовой не видит смысла лично встречаться с Гильермо Абаскалем.

Сегодня стало известно, что бывшего главного тренера «Спартака» уволили из мексиканского «Атлетико Сан-Луиса».

«Я Абаскаля не знаю. Может, он нормальный парень. Я ему и в Мексике удачи желал.

Готов ли я с ним встретиться пообедать? А зачем? Он знает, кто такой Мостовой – это один из самых лучших футболистов, который был у нас в стране и в Европе.

Но мне-то это зачем? Кто он такой? Ясно, что проходя мимо друг друга, мы можем поздороваться – нет проблем. А так нас ничего не связывает», – сказал Мостовой.