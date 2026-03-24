Мостовой отказался пообедать с Абаскалем: «Я один из лучших футболистов, а он кто такой?»

Александр Мостовой не видит смысла лично встречаться с Гильермо Абаскалем.
Сегодня стало известно, что бывшего главного тренера «Спартака» уволили из мексиканского «Атлетико Сан-Луиса».
«Я Абаскаля не знаю. Может, он нормальный парень. Я ему и в Мексике удачи желал.
Готов ли я с ним встретиться пообедать? А зачем? Он знает, кто такой Мостовой – это один из самых лучших футболистов, который был у нас в стране и в Европе.
Но мне-то это зачем? Кто он такой? Ясно, что проходя мимо друг друга, мы можем поздороваться – нет проблем. А так нас ничего не связывает», – сказал Мостовой.
- Абаскаль возглавлял «Атлетико Сан-Луис» с 30 мая 2025 года.
- Сейчас клуб занимает 12-е место в Клаусуре в чемпионате Мексики, с 11 очками после 12 туров.
Источник: «Спорт-Экспресс»