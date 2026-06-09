Обухов: «Ловчева приглашают поистерить в эфире, Радимов такой же»

Бывший нападающий «Спартака» Владимир Обухов негативно высказался о футбольных программах на российском телевидении.

– Смотришь РПЛ?

– С радостью слежу за бывшими одноклубниками, которые сейчас мелькают в медиа. Паша Яковлев – эксперт Okko, его приятно слушать. Не то что дилетантов, которые не следят за повесткой и что-то несут.

– Ты о ком?

– Ну вот приходит Ловчев. Я понимаю, зачем его приглашают – поистерить, а не дать экспертность. Людям это нравится, рейтинги канала растут.

А когда приходит Яковлев и не хочет обидеть других футболистов, это не интересно смотреть. Простому человеку нужно, чтобы кого-то обосрали.

Радимов – такой же. Пришел в студию, всех обосрал – зрители довольны. Мне кажется, для Радимова и Ловчева нужно создавать отдельную программу, где они будут сидеть и орать.