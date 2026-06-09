Обухов – о российских футболистах: «Вся страна видит в них чмошников, дебилов и игроманов»

Бывший нападающий «Спартака» Владимир Обухов пожаловался на отношение россиян к отечественным футболистам.

«Я против того, чтобы обсирать футболистов. Они провели всю жизнь в спорте, а другие люди перечеркивают весь многолетний труд.

Вся Россия видит в игроках чмошников, дебилов и игроманов, как Соболев. Но кому он мешает?

Тихо играет и иногда стримит, а люди зачем-то проводят параллели с его низкой результативностью», – сказал экс-спартаковец.