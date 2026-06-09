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  • Обухов – о российских футболистах: «Вся страна видит в них чмошников, дебилов и игроманов»

Обухов – о российских футболистах: «Вся страна видит в них чмошников, дебилов и игроманов»

Сегодня, 22:54
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Бывший нападающий «Спартака» Владимир Обухов пожаловался на отношение россиян к отечественным футболистам.

«Я против того, чтобы обсирать футболистов. Они провели всю жизнь в спорте, а другие люди перечеркивают весь многолетний труд.

Вся Россия видит в игроках чмошников, дебилов и игроманов, как Соболев. Но кому он мешает?

Тихо играет и иногда стримит, а люди зачем-то проводят параллели с его низкой результативностью», – сказал экс-спартаковец.

  • 34-летний Обухов – лучший бомбардир в истории «Спартака-2».
  • Он также выступал за «Торпедо», «Кубань», «Мордовию», «Тамбов», «Сочи», «Ростов» и «Оренбург».

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Обухов Владимир
Комментарии (1)
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Император 1
1781035387
Хватит постить этого дэб@ла, бесит он уже.
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