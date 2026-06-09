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  • Экс-спартаковец Обухов: «Чмырить своих – это русский менталитет»

Экс-спартаковец Обухов: «Чмырить своих – это русский менталитет»

Сегодня, 18:44
4

Бывший нападающий «Спартака» Владимир Обухов высказался о том, что Георгий Мелкадзе добился выступлений за сборную России.

– В «Тамбове» ты выдал яркий отрезок. Даже говорил тогда, что твоя цель – сборная России.

– Когда я был в «Тамбове», в сборную не вызывали по итогам одного сезона. Увы. Плюс конкуренты устрашали: Смолов, Дзюба, Кокорин…

– Твой бывший партнер по «Тамбову» и «Спартаку-2» Мелкадзе все же добрался до сборной.

– Очень рад за Жору – он шел к этому. Помню его по «Спартаку-2» физически крепким и одаренным.

Когда Мелкадзе был в «Спартаке», над его результативностью смеялись. Но сколько забил Барриос? А ему почему-то никто не предъявляет.

Чмырить своих и не обращать внимания на иностранцев – русский менталитет.

  • 34-летний Обухов – лучший бомбардир в истории «Спартака-2».
  • Он также выступал за «Торпедо», «Кубань», «Мордовию», «Тамбов», «Сочи», «Ростов» и «Оренбург».

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи. Сборные Ахмат Россия Спартак Обухов Владимир Мелкадзе Георгий
Комментарии (4)
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alefreddy
1781020546
крыша у Жоры поехала и он перестал играть
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Цугундeр
1781020627
При чём тут Барриос, нарко- свинота спившаяся?) Он же опорник.) ЗЫ ________________--- А, он видимо про Лукаса Барриоса, великого свиного напа..) тогда пардон.
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sochi-2013
1781020738
Каждая шушера о всяком фуфле будет расшушуривать!
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FCSpartakM
1781020957
"Но сколько забил Барриос?" - более 130 мячей за карьеру. А Жора голов на 100 меньше к 30 годам забил.
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