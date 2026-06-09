Экс-спартаковец Обухов: «Чмырить своих – это русский менталитет»

Бывший нападающий «Спартака» Владимир Обухов высказался о том, что Георгий Мелкадзе добился выступлений за сборную России.
– В «Тамбове» ты выдал яркий отрезок. Даже говорил тогда, что твоя цель – сборная России.
– Когда я был в «Тамбове», в сборную не вызывали по итогам одного сезона. Увы. Плюс конкуренты устрашали: Смолов, Дзюба, Кокорин…
– Твой бывший партнер по «Тамбову» и «Спартаку-2» Мелкадзе все же добрался до сборной.
– Очень рад за Жору – он шел к этому. Помню его по «Спартаку-2» физически крепким и одаренным.
Когда Мелкадзе был в «Спартаке», над его результативностью смеялись. Но сколько забил Барриос? А ему почему-то никто не предъявляет.
Чмырить своих и не обращать внимания на иностранцев – русский менталитет.
- 34-летний Обухов – лучший бомбардир в истории «Спартака-2».
- Он также выступал за «Торпедо», «Кубань», «Мордовию», «Тамбов», «Сочи», «Ростов» и «Оренбург».
Источник: Sport24