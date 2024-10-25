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Тамбов
Тамбов
Тамбов
Стадион:
Мордовия Арена
Сайт:
http://fc-tambov.ru/
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Расписание
Таблица
Бывшему гендиректору «Тамбова» вынесли приговор за хищение у клуба более 700 тысяч рублей
2024.10.25 11:32
3
Экс-вратарь «Тамбова» Чагров: «Мечтаю играть в Германии или Англии»
2022.08.25 20:49
В Тамбове появился новый профессиональный клуб. Команда заявится в ФНЛ-2
2022.06.09 01:18
3
Чичерин: «Тамбов» должен мне около 6 миллионов рублей. Но эти деньги я никогда не увижу»
2022.05.31 22:52
1
«Факел» вошeл в состав членов РФС, «Тамбов» исключен
2022.05.28 11:53
Карапетян: «Никому в Европе сейчас не хочется связываться с российскими футболистами»
2022.05.21 14:21
1
Карапетян: «Сейчас в Европе ситуация в тысячу раз хуже, чем в России»
2022.05.21 13:38
В Тамбове хотят создать новый профессиональный клуб. Область готовит документы на ФНЛ-2
2022.03.30 00:28
4
Глава Тамбовской области: «Нужно возродить участие тамбовской команды в ПФЛ»
2022.03.28 08:21
7
Экс-гендиректор «Табмова» Коновалова осталась под стражей еще на два месяца
2022.01.20 15:21
1
Экс-гендиректор «Тамбова» предстанет перед судом по делу о невыплате зарплат
2021.12.25 10:24
1
Суд арестовал бывшего спортивного директора «Тамбова» Худякова
2021.11.26 15:17
2
РФС – о задержании Худякова: «Поддерживаем любые законные шаги, связанные с расследованием незаконной деятельности в футболе»
2021.11.25 12:48
Худякова доставили в Тамбов. Он подозревается в мошенничестве
2021.11.25 11:42
3
Экс-игрок «Тамбова» Килин: «Задержание Худякова для меня удивительно»
2021.11.24 14:58
Первушин – о задержании Худякова: «Нахожусь в лeгком шоке. Ничего не предвещало беды»
2021.11.24 14:42
1
Худякову грозит до 10 лет тюрьмы. Ему предъявят обвинение по 6 уголовным делам
2021.11.24 14:26
25
Видео
Спецназ МВД задержал экс-спортивного директора «Тамбова» Худякова
2021.11.24 13:38
9
«Тамбов» признан банкротом. Признаки преднамеренного банкротства не обнаружены
2021.10.20 13:59
4
Baza: экс-гендиректор «Тамбова» Коновалова задержана по делу о мошенничестве. Она присваивала бюджетные деньги
2021.10.01 07:34
21
Видео
Бывший игрок «Тамбова» Тилль забил победный гол «Реалу» на 90-й минуте
2021.09.29 00:12
6
Карп: «Жалею, что ушел из «Уфы». Агент обещал классную команду, а получился «Тамбов»
2021.09.24 08:42
2
Baza: у бывших руководителей «Тамбова» проходят обыски
2021.09.23 11:37
10
«Нижний Новгород» судьбу «Тамбова» не повторит». Президент областной федерации футбола – о бюджете клуба
2021.07.13 19:59
4
Прекративший существование «Тамбов» получил еще 30 миллионов от РПЛ
2021.05.31 17:36
9
«Тамбов» попрощался с болельщиками
2021.05.30 19:23
12
Головин: «Сказал Дзюбе, что он король «Тамбова». Только им по четыре забивает»
2021.05.30 11:07
26
Слуцкий: «Тамбов» не выполнял условия РПЛ, и все переросло в позорище. Хорошо, что «Оренбург» не допустили»
2021.05.25 20:35
9
Медведев: «В матче с «Тамбовом» у «Зенита» было восемь воспитанников. Где есть столько своих игроков?»
2021.05.25 19:59
17
Тамбовский губернатор Никитин назвал обанкротившийся «Тамбов» «уверенным участником РПЛ»
2021.05.25 11:09
9
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