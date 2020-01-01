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В Тамбове появился новый профессиональный клуб. Команда заявится в ФНЛ-2

Тамбовский футбольный клуб «Академия футбола» сыграет в ФНЛ-2 в следующем сезоне.

Сейчас Тамбовская область ведет работу по формированию тренерского штаба и решает юридические формальности. Все правовые нюансы будут проработаны до 1 июля.

Основу команды составят местные игроки, воспитанники «Академии».

«Очень рад, что жители региона вновь получат возможность болеть за любимую команду», – сказал врио главы Тамбовской области Максим Егоров.

  • Тамбовская область пыталась заявить местный клуб в ФНЛ-2 в прошлом году, но РФС отказал в лицензировании из-за ситуации с банкротством «Тамбова».
  • «Тамбов» в сезоне-2020/21 испытывал финансовые проблемы и зимой едва не снялся с чемпионата.
  • В мае 2021 года «Тамбов» лишился профессионального статуса.

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Источник: телеграм-канал «Второй Дивизион|ФНЛ-2»

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