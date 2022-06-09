В Тамбове появился новый профессиональный клуб. Команда заявится в ФНЛ-2

Тамбовский футбольный клуб «Академия футбола» сыграет в ФНЛ-2 в следующем сезоне.

Сейчас Тамбовская область ведет работу по формированию тренерского штаба и решает юридические формальности. Все правовые нюансы будут проработаны до 1 июля.

Основу команды составят местные игроки, воспитанники «Академии».

«Очень рад, что жители региона вновь получат возможность болеть за любимую команду», – сказал врио главы Тамбовской области Максим Егоров.