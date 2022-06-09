В Тамбове появился новый профессиональный клуб. Команда заявится в ФНЛ-2

Тамбовский футбольный клуб «Академия футбола» сыграет в ФНЛ-2 в следующем сезоне.
Сейчас Тамбовская область ведет работу по формированию тренерского штаба и решает юридические формальности. Все правовые нюансы будут проработаны до 1 июля.
Основу команды составят местные игроки, воспитанники «Академии».
«Очень рад, что жители региона вновь получат возможность болеть за любимую команду», – сказал врио главы Тамбовской области Максим Егоров.
- Тамбовская область пыталась заявить местный клуб в ФНЛ-2 в прошлом году, но РФС отказал в лицензировании из-за ситуации с банкротством «Тамбова».
- «Тамбов» в сезоне-2020/21 испытывал финансовые проблемы и зимой едва не снялся с чемпионата.
- В мае 2021 года «Тамбов» лишился профессионального статуса.
Источник: телеграм-канал «Второй Дивизион|ФНЛ-2»