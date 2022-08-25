Экс-вратарь «Тамбова» Чагров: «Мечтаю играть в Германии или Англии»

Российский голкипер Никита Чагров рассказал о своей мечте поиграть в немецких или английских лигах.

– Какие у тебя сейчас перспективы?

– Из Исландии часто переходят в европейские чемпионаты. В первую очередь – в Скандинавию.

В прошлом году, например, у моего клуба был вратарь из «Бернли». Приезжал сюда в аренду, сыграл, как и я, шесть игр, и уехал в английскую Лигу 1.

Это третий по силе дивизион. Мне кажется, Лига 1 по уровню выше, чем наша ФНЛ.

– Планируешь задержаться в Исландии?

– Вообще нет. Здесь очень неудобный сезон, заканчивается в середине сентября. Получается, надолго остаешься без игр, тренировок. Если и искать команды, то только зимой.

Надолго задерживаться не планирую. Внутри страны окно закрылось, поэтому буду рассматривать только варианты из-за границы.

– В следующем году тебе 28. О чем ты мечтал десять лет назад – в 18?

– О том же, о чем и сейчас. Играть в Германии или Англии. Нравился «Манчестер Юнайтед» и – благодаря фанатам и отношению к молодым талантам – дортмундская «Боруссия».