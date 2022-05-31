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Чичерин: «Тамбов» должен мне около 6 миллионов рублей. Но эти деньги я никогда не увижу»

Защитник Никита Чичерин вспомнил о периоде выступлений за «Тамбов», который прекратил существование после окончания сезона-2020/21.

— Что почувствовал, когда узнал, что Коновалову и Худякова арестовали?

— Ничего особенного. Не было такого, что я обрадовался торжествующей справедливости. Справедливость была бы в том случае, если бы всем работникам и футболистам клуба вернули их честно заработанные деньги.

Не знаю кто прав, а кто виноват. Это и не важно сейчас. Для меня есть одна правда — сотрудники клуба и футболисты так и не получили своих денег.

— Было мнение, что «Тамбов» начнет сдавать матчи. Зураб Гигашвили в то время как раз забил гол в свои ворота в матче с «Ротором». Веришь, что он сдавал матч?

— В жизни не поверю, чтобы Зураб добровольно сдавал игру. Все эти разговоры притянуты за уши. Неужели у того, кто это пишет, есть какие-то доказательства? Я знаю Зураба, он не мог так поступить.

— Тебе хоть раз предлагали сдать игру?

— Ни разу.

— На какие деньги ты жил?

— У меня был запас после «Крыльев». Я не привык тратить все, что есть. Мы всегда с женой откладывали. Денег ни у кого не занимал. Стараюсь вообще кэш по возможности не занимать.

— Сколько тебе в итоге остался должен «Тамбов»?

— Около 6 миллионов рублей. Но эти деньги я никогда не увижу. Там без шансов.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: Sport24

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Сегодня, 22:52
Комментарии1
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    Рейтинг: +899

    Hoahin 28 минут назад

    Он пробыл там год всего, а уже успел заработать 6 миллионов рублей, и это никому не известный Чучерин... А потом удивляемся, че это клубы разваливаются))

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