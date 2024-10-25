Бывшему гендиректору «Тамбова» вынесли приговор за хищение у клуба более 700 тысяч рублей

Советский районный суд Тамбова вынес приговор в отношении бывшего генерального директора АФК «Тамбов» Ольги Коноваловой.

Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения в крупном размере).

Ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

«В суде установлено и доказано, что Коновалова О.Ю., занимавшая должность генерального директора АФК «Тамбов», с целью хищения денежных средств, перечисленных футбольному клубу Управлением по физической культуре и спорту Тамбовской области в качестве субсидии на финансовое обеспечение затрат, возникающих в связи с реализацией мероприятий по подготовке, участию в проведении, организации межрегиональных и всероссийских спортивных соревнований среди команд по игровым видам спорта, на проведение спортивного сезона 2019-2020 годов, в период с 01.11.2019 по 06.11.2019 похитила денежные средства в сумме 708 155 рублей, переведя их на расчетный счет подконтрольной ей организации, и впоследствии распорядилась ими по своему усмотрению, чем причинила Управлению по физической культуре и спорту Тамбовской области материальный ущерб на указанную сумму», – говорится в сообщении Прокуратуры Тамбовской области.

Кроме того, судом удовлетворен иск прокурора, с осужденной в пользу бюджета Тамбовской области в лице Управления по физической культуре и спорту Тамбовской области взыскана сумма причиненного ущерба.

Приговор в законную силу не вступил.