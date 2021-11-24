Первушин – о задержании Худякова: «Нахожусь в лeгком шоке. Ничего не предвещало беды»

Бывший тренер «Тамбова» Сергей Первушин прокомментировал задержание экс-спортивного директора «Тамбова» Павла Худякова по делу о хищении государственных средств в крупном размере.

«Впервые слышу о задержании Павла Худякова. Нахожусь в лeгком шоке. Для меня это неприятная новость. Конечно, слышал, что бывших руководителей обвиняют в хищениях. Когда со всех сторон говорят об этом… Не могу сказать: верю или нет.

С Павлом Худяковым говорил 10-12 дней назад. Всe было нормально, ничего не предвещало беды», – сказал Первушин.

В мае «Тамбов» лишился профессионального статуса.

В начале октября экс-директора «Тамбова» Ольгу Коновалову арестовали на два месяца по делу о мошенничестве на сотни миллионов рублей.

арестовали на два месяца по делу о мошенничестве на сотни миллионов рублей. Месяц назад «Тамбов» был признан банкротом. Признаки преднамеренного банкротства не обнаружены.

Худякову грозит до 10 лет тюрьмы. Ему предъявят обвинение по 6 уголовным делам