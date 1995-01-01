Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    2 Тест: сколько лет футболисту?
    Тест: сколько лет футболисту?
    3 Тест: угадай футболиста в маске
    Тест: угадай футболиста в маске

    Первушин – о задержании Худякова: «Нахожусь в лeгком шоке. Ничего не предвещало беды»

    Бывший тренер «Тамбова» Сергей Первушин прокомментировал задержание экс-спортивного директора «Тамбова» Павла Худякова по делу о хищении государственных средств в крупном размере.

    «Впервые слышу о задержании Павла Худякова. Нахожусь в лeгком шоке. Для меня это неприятная новость. Конечно, слышал, что бывших руководителей обвиняют в хищениях. Когда со всех сторон говорят об этом… Не могу сказать: верю или нет.

    С Павлом Худяковым говорил 10-12 дней назад. Всe было нормально, ничего не предвещало беды», – сказал Первушин.

    • В мае «Тамбов» лишился профессионального статуса.
    • В начале октября экс-директора «Тамбова» Ольгу Коновалову арестовали на два месяца по делу о мошенничестве на сотни миллионов рублей.
    • Месяц назад «Тамбов» был признан банкротом. Признаки преднамеренного банкротства не обнаружены.

    Худякову грозит до 10 лет тюрьмы. Ему предъявят обвинение по 6 уголовным делам

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:42
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91397
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68187
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru