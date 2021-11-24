Спецназ МВД задержал экс-спортивного директора «Тамбова» Худякова

Сегодня в Москве был задержан один из владельцев и бывший спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков.
По информации «СЭ», Худяков доставлен в органы следствия для проведения соответствующих действий как фигурант ряда уголовных дел, связанных с хищением денежных средств.
Руководители и должностные лица бывшего футбольного клуба подозреваются в хищении субсидий, которые выделялись со стороны Тамбовской области в течение нескольких лет. Руководство области выделяло на клуб порядка 1 миллиарда рублей в год.
- В мае «Тамбов» лишился профессионального статуса.
- В начале октября экс-директора «Тамбова» Ольгу Коновалову арестовали на два месяца по делу о мошенничестве на сотни миллионов рублей.
- Месяц назад «Тамбов» был признан банкротом. Признаки преднамеренного банкротства не обнаружены.
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Источник: «Спорт-Экспресс»