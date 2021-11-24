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    Спецназ МВД задержал экс-спортивного директора «Тамбова» Худякова

    Сегодня в Москве был задержан один из владельцев и бывший спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков.

    По информации «СЭ», Худяков доставлен в органы следствия для проведения соответствующих действий как фигурант ряда уголовных дел связанных с хищением денежных средств.

    Руководители и должностные лица бывшего футбольного клуба подозреваются в хищении субсидий, которые выделялись со стороны Тамбовской области в течение нескольких лет. Руководство области выделяло на клуб порядка 1 миллиарда рублей в год.

    • В мае «Тамбов» лишился профессионального статуса.
    • В начале октября экс-директора «Тамбова» Ольгу Коновалову арестовали на два месяца по делу о мошенничестве на сотни миллионов рублей.
    • Месяц назад «Тамбов» был признан банкротом. Признаки преднамеренного банкротства не обнаружены.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:38
    Комментарии6
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      Рейтинг: +10

      sdfsyui677 7 секунд назад

      Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Хотя можете не отвечать и так знаю...
      Если не попан, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)

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      Рейтинг: +18512

      JTherry 41 минуту назад

      следующий - Шамиль Газизов, ближайший друг и "соратник" Худякова...

      0
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      Рейтинг: +1685

      VGreen > JTherry 30 минут назад

      Шамиль Газизов оправдывает те бюджетные средства, что выделяет РБ на футбольный клуб. Никаких банкротств, задержек зарплат и тп. Более того, Уфа еще и умудряется зарабатывать на продаже игроков.

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      Рейтинг: +15084

      Garrincha58 51 минуту назад

      и таких полным полно в каждой команде где есть бабло можно через одного сажать

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      Рейтинг: +161

      Suvorov51 > Garrincha58 28 минут назад

      всех кто там занимается спортом т е руководители команд можно привлекать

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      Рейтинг: +354

      Forvard47 > Garrincha58 19 минут назад

      да оссобенно в одно газовом клубе

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