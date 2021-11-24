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  • Спецназ МВД задержал экс-спортивного директора «Тамбова» Худякова

Спецназ МВД задержал экс-спортивного директора «Тамбова» Худякова

24 ноября 2021, 13:38
9

Сегодня в Москве был задержан один из владельцев и бывший спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков.

По информации «СЭ», Худяков доставлен в органы следствия для проведения соответствующих действий как фигурант ряда уголовных дел, связанных с хищением денежных средств.

Руководители и должностные лица бывшего футбольного клуба подозреваются в хищении субсидий, которые выделялись со стороны Тамбовской области в течение нескольких лет. Руководство области выделяло на клуб порядка 1 миллиарда рублей в год.

  • В мае «Тамбов» лишился профессионального статуса.
  • В начале октября экс-директора «Тамбова» Ольгу Коновалову арестовали на два месяца по делу о мошенничестве на сотни миллионов рублей.
  • Месяц назад «Тамбов» был признан банкротом. Признаки преднамеренного банкротства не обнаружены.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Тамбов
Комментарии (9)
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Garrincha58
1637751447
и таких полным полно в каждой команде где есть бабло можно через одного сажать
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JTherry
1637752059
следующий - Шамиль Газизов, ближайший друг и "соратник" Худякова...
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GoldPlayFIFARus9
1637757057
Збс, бюджетные деньги в размере 1 млрд от тамбовской области, вместо школ, больниц, дорог и т.п. Футбол надо давно полностью переводить как частную лавочку, как на западе
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нейтральныйкакникто
1637758368
Спецназ МВД ???? , а просто опера, ну или старшего опера недостаточно? Что он такой крутой или так страшен и опасен? Ну тогда уж секретные спец . агенты ФБР , ФСБ , гр. АЛЬФА , на крайняк Морские Котики
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Ганнибал Лектор
1637767432
Отменить лимит, пересажать всё жульё, распиливающее госбюджет, разогнать агентов - и российский футбол выйдет на новый уровень
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