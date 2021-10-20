«Тамбов» признан банкротом. Признаки преднамеренного банкротства не обнаружены

Футбольный клуб «Тамбов» официально признан банкротом.
«Арбитражный суд решил признать ассоциацию «Футбольный клуб «Тамбов» Тамбовской области несостоятельным банкротом.
Открыть в отношении ассоциации «ФК «Тамбов» конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Утвердить конкурсным управляющим члена саморегулируемой организации «Паритет» Станислава Никонова», – сказала судья Ирина Деткина.
Согласно реестру требований кредиторов, сформированному Никоновым, кредиторы первой очереди отсутствуют, сумма требований кредиторов второй очереди составляет 287 миллионов рублей (зарплата и НДФЛ), а в третью очередь включены требования кредиторов на общую сумму 94,8 миллиона рублей.
«Был проведен анализ финансовой деятельности должника: сделаны выводы, что коэффициенты хозяйственно-финансовой деятельности принимают недопустимые значения. Признаки преднамеренного и эффективного банкротства ФК «Тамбов» отсутствуют», – сказал Никонов.
- В начале октября экс-директора «Тамбова» Ольгу Коновалову арестовали на два месяца по делу о мошенничестве на сотни миллионов рублей
- В прошлом сезоне тамбовчане заняли последнее место в РПЛ.
- Клуб испытывал финансовые проблемы и зимой едва не снялся с чемпионата.