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  • «Тамбов» признан банкротом. Признаки преднамеренного банкротства не обнаружены

«Тамбов» признан банкротом. Признаки преднамеренного банкротства не обнаружены

20 октября 2021, 13:59
4

Футбольный клуб «Тамбов» официально признан банкротом.

«Арбитражный суд решил признать ассоциацию «Футбольный клуб «Тамбов» Тамбовской области несостоятельным банкротом.

Открыть в отношении ассоциации «ФК «Тамбов» конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Утвердить конкурсным управляющим члена саморегулируемой организации «Паритет» Станислава Никонова», – сказала судья Ирина Деткина.

Согласно реестру требований кредиторов, сформированному Никоновым, кредиторы первой очереди отсутствуют, сумма требований кредиторов второй очереди составляет 287 миллионов рублей (зарплата и НДФЛ), а в третью очередь включены требования кредиторов на общую сумму 94,8 миллиона рублей.

«Был проведен анализ финансовой деятельности должника: сделаны выводы, что коэффициенты хозяйственно-финансовой деятельности принимают недопустимые значения. Признаки преднамеренного и эффективного банкротства ФК «Тамбов» отсутствуют», – сказал Никонов.

  • В начале октября экс-директора «Тамбова» Ольгу Коновалову арестовали на два месяца по делу о мошенничестве на сотни миллионов рублей
  • В прошлом сезоне тамбовчане заняли последнее место в РПЛ.
  • Клуб испытывал финансовые проблемы и зимой едва не снялся с чемпионата.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Тамбов
Комментарии (4)
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3meeeD
1634729356
RIP
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3meeeD
1634729383
И не..й было столько бабок в галимую эмблему вкладывать
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серега кашин
1634729625
корупция как всегда на первом месте
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portero
1634731083
А зачем конкурсный управляющий, там же продавать нечего, база в аренде, имущества нет, если только мячи дырявые и форму поношенную??? Автомобили руководства могли быть, но не думаю что такие ушлые, хоть что-то ценное оставили... в конкурсную массу нечего включать. А уррааляющему нпдо себе денег наскрести за 6 месяцев работы...
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