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    «Тамбов» признан банкротом. Признаки преднамеренного банкротства не обнаружены

    Футбольный клуб «Тамбов» официально признан банкротом.

    «Арбитражный суд решил признать ассоциацию «Футбольный клуб «Тамбов» Тамбовской области несостоятельным банкротом.

    Открыть в отношении ассоциации «ФК «Тамбов» конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Утвердить конкурсным управляющим члена саморегулируемой организации «Паритет» Станислава Никонова», – сказала судья Ирина Деткина.

    Согласно реестру требований кредиторов, сформированному Никоновым, кредиторы первой очереди отсутствуют, сумма требований кредиторов второй очереди составляет 287 миллионов рублей (зарплата и НДФЛ), а в третью очередь включены требования кредиторов на общую сумму 94,8 миллиона рублей.

    «Был проведен анализ финансовой деятельности должника: сделаны выводы, что коэффициенты хозяйственно-финансовой деятельности принимают недопустимые значения. Признаки преднамеренного и эффективного банкротства ФК «Тамбов» отсутствуют», – сказал Никонов.

    • В начале октября экс-директора «Тамбова» Ольгу Коновалову арестовали на два месяца по делу о мошенничестве на сотни миллионов рублей
    • В прошлом сезоне тамбовчане заняли последнее место в РПЛ.
    • Клуб испытывал финансовые проблемы и зимой едва не снялся с чемпионата.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 13:59
    Комментарии4
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      Рейтинг: +53333

      portero 46 минут назад

      А зачем конкурсный управляющий, там же продавать нечего, база в аренде, имущества нет, если только мячи дырявые и форму поношенную???
      Автомобили руководства могли быть, но не думаю что такие ушлые, хоть что-то ценное оставили... в конкурсную массу нечего включать. А уррааляющему нпдо себе денег наскрести за 6 месяцев работы...

      0
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      Рейтинг: +6472

      серега кашин 1 час назад

      корупция как всегда на первом месте

      0
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      Рейтинг: +87

      3meeeD 1 час назад

      И не..й было столько бабок в галимую эмблему вкладывать

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      Рейтинг: +87

      3meeeD 1 час назад

      RIP

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