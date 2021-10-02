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  • Экс-директор «Тамбова» Коновалова арестована на два месяца по делу о мошенничестве на сотни миллионов рублей

Экс-директор «Тамбова» Коновалова арестована на два месяца по делу о мошенничестве на сотни миллионов рублей

2 октября 2021, 00:43
9

Суд определил меру пресечения для бывшего генерального директора «Тамбова» Ольги Коноваловой. Ближайшие два месяца она проведет под арестом.

Решение принял Ленинский районный суд Тамбова. Коновалова проходит подозреваемой по делу о мошенничестве.

  • У следствия есть сведения, что Коновалова присваивала бюджетные деньги. Речь идет о сотнях миллионах рублей.
  • В прошлом сезоне тамбовчане заняли последнее место в РПЛ.
  • Клуб испытывал финансовые проблемы и зимой едва не снялся с чемпионата.

Baza: экс-гендиректор «Тамбова» Коновалова задержана по делу о мошенничестве. Она присваивала бюджетные деньги

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига
Комментарии (9)
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sерж
1633125106
а спермачи бросили своих, вот и болейте за убогий клуб
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моэм
1633147453
Ну не могла же она одна выкрасть столько лямов !!!....но подельники - -козлы решили её подставить ... лично я считаю что это очень плохо и нехорошо арестовывать таких красивых русских женщин ... вообще то во всём , что происходит с нашими женщинами виноваты мы - мужчины .... надежда только на то что козлов среди на намного меньше чем настоящих мужиков.
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Play
1633151635
Ну это всё в копилку аргументов за то, что клубам нужна гос поддержка и без неё они умрут. Они и так умирают, но только при этом кто-то неплохо зарабатывает.
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BRO_football
1633151726
Вот почему клубы банкротятся. Не потому, что регион он них забывает и выделяет мало денег, а потому что высшее руководство присваивает эти деньги себе.
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Блямба
1633152244
Вот какая собака, оказывается ,порылась.
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rash1959
1633152786
Вот вам и БЮДЖЕТНЫЙ футбол. Чистые воровство и распил.
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Январь 59
1633160334
Бюджетный клуб- бескрайние просторы для воровства. И таких примеров много. Далеко ходить не буду. Наш бывший губернатор Ткачев- официальный миллиардер, а его детище Кубань -Банкрот. Почему верховный суд не взыскал деньги с псевдохозяина? Почему верховный суд до сих пор не поднял дела и не возбудил уголовное дело?
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vladimir-7
1633165192
Два месяца ареста, за это время, муж Оли Кооваловой выкупит её и возьмет на поруки.
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