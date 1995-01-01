Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: реальное название клуба или нет?
    Тест: реальное название клуба или нет?
    2 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?

    Экс-директор «Тамбова» Коновалова арестована на два месяца по делу о мошенничестве на сотни миллионов рублей

    Суд определил меру пресечения для бывшего генерального директора «Тамбова» Ольги Коноваловой. Ближайшие два месяца она проведет под арестом.

    Решение принял Ленинский районный суд Тамбова. Коновалова проходит подозреваемой по делу о мошенничестве.

    • У следствия есть сведения, что Коновалова присваивала бюджетные деньги. Речь идет о сотнях миллионах рублей.
    • В прошлом сезоне тамбовчане заняли последнее место в РПЛ.
    • Клуб испытывал финансовые проблемы и зимой едва не снялся с чемпионата.

    Baza: экс-гендиректор «Тамбова» Коновалова задержана по делу о мошенничестве. Она присваивала бюджетные деньги

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:43
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1297

      sерж 37 минут назад

      а спермачи бросили своих, вот и болейте за убогий клуб

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89843
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67668
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru