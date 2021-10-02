Экс-директор «Тамбова» Коновалова арестована на два месяца по делу о мошенничестве на сотни миллионов рублей

Суд определил меру пресечения для бывшего генерального директора «Тамбова» Ольги Коноваловой. Ближайшие два месяца она проведет под арестом.
Решение принял Ленинский районный суд Тамбова. Коновалова проходит подозреваемой по делу о мошенничестве.
- У следствия есть сведения, что Коновалова присваивала бюджетные деньги. Речь идет о сотнях миллионах рублей.
- В прошлом сезоне тамбовчане заняли последнее место в РПЛ.
- Клуб испытывал финансовые проблемы и зимой едва не снялся с чемпионата.
Baza: экс-гендиректор «Тамбова» Коновалова задержана по делу о мошенничестве. Она присваивала бюджетные деньги
Источник: ТАСС