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  • Baza: экс-гендиректор «Тамбова» Коновалова задержана по делу о мошенничестве. Она присваивала бюджетные деньги

Baza: экс-гендиректор «Тамбова» Коновалова задержана по делу о мошенничестве. Она присваивала бюджетные деньги

1 октября 2021, 07:34
21

Бывший генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова находится в изоляторе временного содержания, утверждает Baza.

По информации источника, менеджера задержали по делу о мошенничестве. В ближайшие дни ей изберут меру пресечения.

По версии следствия, Коновалова причастна к присваиванию через различные схемы бюджетных денег, выделяемым городом на футбольный клуб. Речь идет о сотнях миллионов рублей.

  • В прошлом сезоне тамбовчане заняли последнее место в РПЛ.
  • Клуб испытывал финансовые проблемы и зимой едва не снялся с чемпионата.
  • В мае «Тамбов» лишился профессионального статуса.

Источник: Baza
Россия. Премьер-лига Тамбов
Комментарии (21)
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Лфшт
1633039709
Ну это не серьезно, у нас каждого второго госслужащего за это сажать можно. Че ж теперь пол страны посадить ? ))))
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Plyash
1633040612
Единоросска,однозначно.Все "сладкие" должности ихние.
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Hektor 84
1633041241
Все таки взяли за жопу! Правильно губернатор тогда пресек финансирование этой шайки!
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Dinamikk
1633044849
Я бы ее в сибирь лет на 15 затолкал, чтоб не повадно было, отнимать у народа последнюю радость в лице футбольного клуба ради своих хотелок... понятно что не убила никого, просто ворюг не люблю
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Lilipyt
1633050246
Потеряла страх и уверовала в себя. Поэтому у нас клубы бездонные ямы... Пора РФС требовать все финансовые отчеты клубов на гос бюджете.
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моэм
1633062594
Истории всех "умерших" клубов одна : деньги отпущенные на клуб разворованы руководством клубов ... и Алания и Кубань и Амкар недавно Тамбов и много ещё , но "взяли" почему то только Олечку ... какие то неджентльмены оказались рядом с ней.
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Fusballer
1633063720
Никогда такого не было и вот опять! С десяток почивших клубов по всей стране (и это только в вышке). А мелких и не сосчитать.
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Из Твери Леха
1633065004
Нашли козла для отчетности)
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portero
1633066038
Для этого её и брали зицдиректором, да как всегда не посадят. Она же выполняла приказы мужей от власти....
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FanatSerj
1633073577
Красавчики в поймали эту крысу этот "специалист-бухгалтер" ещё в Томи осваивала футбольные бюджеты. "Речь идет о сотнях миллионов рублей" - хорошие масштабы, только вчера дочка Газпрома насыпала Нижнему Новгороду 100 лямов деревянных на выживание, а тут сотни в никуда. Ну и явно она не одна в этом участвовала, этим футбольных казнокрадам надо показательную порку постоянно устраивать, уж больно много государство денег в футбол насыпает и это вызывает большие соблазны, народик у нас конечно ушловатый, только дай возможность - сразу красть, как она с простого бухгалтера то поднялась ((
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