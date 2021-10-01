Baza: экс-гендиректор «Тамбова» Коновалова задержана по делу о мошенничестве. Она присваивала бюджетные деньги

Бывший генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова находится в изоляторе временного содержания, утверждает Baza.
По информации источника, менеджера задержали по делу о мошенничестве. В ближайшие дни ей изберут меру пресечения.
По версии следствия, Коновалова причастна к присваиванию через различные схемы бюджетных денег, выделяемым городом на футбольный клуб. Речь идет о сотнях миллионов рублей.
- В прошлом сезоне тамбовчане заняли последнее место в РПЛ.
- Клуб испытывал финансовые проблемы и зимой едва не снялся с чемпионата.
- В мае «Тамбов» лишился профессионального статуса.
Источник: Baza