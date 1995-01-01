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    Baza: экс-гендиректор «Тамбова» Коновалова задержана по делу о мошенничестве. Она присваивала бюджетные деньги

    Бывший генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова находится в изоляторе временного содержания, утверждает Baza.

    По информации источника, менеджера задержали по делу о мошенничестве. В ближайшие дни ей изберут меру пресечения.

    По версии следствия, Коновалова причастна к присваиванию через различные схемы бюджетных денег, выделяемым городом на футбольный клуб. Речь идет о сотнях миллионов рублей.

    • В прошлом сезоне тамбовчане заняли последнее место в РПЛ.
    • Клуб испытывал финансовые проблемы и зимой едва не снялся с чемпионата.
    • В мае «Тамбов» лишился профессионального статуса.

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    Источник: Baza

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +657

      Лфшт 6 минут назад

      Ну это не серьезно, у нас каждого второго госслужащего за это сажать можно. Че ж теперь пол страны посадить ? ))))

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