Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов

Стали известны все участники раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2026/27.

В решающем раунде квалификации за места в общем этапе сыграют:

«Левски» (Болгария) – «АЕК Афины» (Греция)

«Динамо Загреб» (Хорватия) – «Викинг» (Норвегия)

«Фенербахче» (Турция) – «Лион» (Франция)

«Хапоэль Беер-Шева» (Израиль) – «Сабах» (Азербайджан)

«Селтик» (Шотландия) – ЛАСК (Австрия)

«Слован Братислава» (Словакия) – «Целе» (Словения)

«НЕК Неймеген» (Нидерланды) – «Буде-Глимт» (Норвегия)

Первые матчи пройдут 18-19 августа, ответные 25-26 августа.

Жеребьевка общего этапа состоится 27 августа.

Ранее места на общем этапе завоевали: «Арсенал», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Астон Вилла», «Ливерпуль» (все – Англия), «Интер», «Наполи», «Рома», «Комо» (все – Италия), «Барселона», «Реал», «Вильярреал», «Атлетико», «Бетис» (все – Испания), «Бавария», «Боруссия Д», «РБ Лейпциг», «Штутгарт» (все – Германия), «ПСЖ», «Ланс», «Лилль» (все – Франция), ПСВ, «Фейеноорд» (оба – Нидерланды), «Порту», «Спортинг» (оба – Португалия), «Брюгге» (Бельгия), «Славия» (Чехия), «Галатасарай» (Турция), «Шахтер» (Украина).