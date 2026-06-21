В УЕФА сделали заявление о паузах на водопой на Евро-2028 и в Лиге чемпионов

Представитель УЕФА сказал, будут ли вводиться в европейских турнирах обязательные паузы на водопой в середине таймов, как на ЧМ-2026.

«УЕФА не планирует менять правила для предстоящих соревнований, включая Лигу чемпионов и Евро-2028», – сказал он.

Перерывы на охлаждение и питье уже предусмотрены в регламенте УЕФА. В соответствии с политикой организации, необходимость перерывов оценивается в каждом конкретном случае, если ожидается высокая температура – от 35°C и выше или от 32°C по влажному термометру.