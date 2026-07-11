Чемпионат мира 2026, 11-12 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей

11 июля продолжится стадия 1/4 финала чемпионата мира-2026.

В первой встрече игрового дня сыграют Норвегия и Англия.

Затем состоится матч Аргентины и Швейцарии. Победители пар встретятся между собой в полуфинале.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде, Мексике.

Финал состоится 19 июля в Нью-Джерси.

Впервые в турнире участвуют 48 команд.

Чемпионат мира, 1/4 финала Франция - Марокко - 2:0 (0:0) Голы: 1:0 - К. Мбаппе, 60; 2:0 - У. Дембеле, 66. Незабитые пенальти: К. Мбаппе, 29 - нет. Испания - Бельгия - 2:1 (1:1) Голы: 1:0 - Ф. Руис, 30; 1:1 - Ш. Де Кетеларе, 41; 2:1 - М. Мерино, 88. Норвегия - Англия - 1:2 (1:0, 0:1, 0:1) Голы: 1:0 - А. Шельдеруп, 36; 1:1 - Д. Беллингем, 45+2; 1:2 - Д. Беллингем, 93. Аргентина - Швейцария - 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) Голы: 1:0 - А. Мак Аллистер, 10; 1:1 - Д. Ндой, 67; 2:1 - Х. Альварес, 112; 3:1 - Л. Мартинес, 120+1. Удаления: нет - Б. Эмболо, 72 (вторая ж.к).

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