Игрок «Спартака» заявил, что легко сдержал бы Месси

Нападающий «Спартака» Игорь Дмитриев предположил, как бы он играл против нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси.

«Как сдерживал бы Лео? Да легко, я думаю… Да я откуда знаю, только по телеку вижу его. В жизни совершенно по-другому. По телеку смотришь – он там пешочком спокойненько.

А на самом деле, в игре он мяч получает – все в шоке, наверное», – сказал Дмитриев.

39-летний Месси забил 8 голов в 5 матчах на ЧМ-2026.

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе и нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд забили по 7 мячей.

Аргентина в 1/4 финала чемпионата мира-2026 сыграет со Швейцарией. Матч начнется в 4:00 мск.

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