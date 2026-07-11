Игрок «Спартака» заявил, что легко сдержал бы Месси

Нападающий «Спартака» Игорь Дмитриев предположил, как бы он играл против нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси.
«Как сдерживал бы Лео? Да легко, я думаю… Да я откуда знаю, только по телеку вижу его. В жизни совершенно по-другому. По телеку смотришь – он там пешочком спокойненько.
А на самом деле, в игре он мяч получает – все в шоке, наверное», – сказал Дмитриев.
- 39-летний Месси забил 8 голов в 5 матчах на ЧМ-2026.
- Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе и нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд забили по 7 мячей.
- Аргентина в 1/4 финала чемпионата мира-2026 сыграет со Швейцарией. Матч начнется в 4:00 мск.
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Источник: телеграм-канал Сергея Егорова