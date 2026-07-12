Генич отреагировал на «высер» блогера Мэддисона

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич опубликовал пост-ответ на критику от блогера Ильи Мэддисона.

«А кто такой Илья Мэдиссон? Почему мне все скидывают его вчерашний высер? Он какой-то известный поц?

СпортСРУ, хватайте цитату быстрее. Давно что-то в ленте у вас комментарии не собирал», – написал Генич.

Генич комментирует футбол почти 20 лет.

Накануне он проиграл в номинации «Лучший комментатор сезона РПЛ». Награда досталась Роману Нагучеву.

Генич после поражения заявил о желании покинуть «Матч ТВ».

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