В Белом доме отреагировали на пародию на Трампа от игроков сборной Бельгии

Глава рабочей группы Белого дома по ЧМ-2026 Эндрю Джулиани прокомментировал танец футболистов сборной Бельгии после четвертого гола в ворота США (4:1) в матче 1/8 финала ЧМ-2026.

Игроки спародировали президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, который перед игрой вмешался в ситуацию с дисквалификацией американского нападающего Фоларина Балогуна.

«Что касается танца [бельгийцев], думаю, президент Трамп делает его лучше. Думаю, он лучший танцор.

Бельгия была лучшей командой – они играли быстрее, мощнее, это было очень впечатляющее выступление.

Очевидно, я знаю, что сборная США хотела бы вернуть тот день. Но я очень горжусь тем, как они представляли нашу страну», – сказал Джулиани.

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