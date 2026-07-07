Игроки сборной Бельгии исполнили танец Трампа в концовке матча с США

Сборная Бельгии крупно обыграла США в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026.

Встреча проходила на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле и закончилась победой европейской сборной со счетом 4:1.

После четвертого гола, который забил Ромелу Лукаку, бельгийцы собрались в круг и исполнили танец, вдохновленный характерными жестами президента США Дональда Трампа во время его предвыборной кампании.

Ранее стало известно, что Трамп звонил главе ФИФА Джанни Инфантино.

Он попросил отменить дисквалификацию Фоларина Балогуна. Форвард США получил красную карточку в матче 1/16 финала ЧМ-2026 и должен был пропускать игру с бельгийцами.

Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»

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