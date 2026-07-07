Игроки сборной Бельгии исполнили танец Трампа в концовке матча с США

Сборная Бельгии крупно обыграла США в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026.
Встреча проходила на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле и закончилась победой европейской сборной со счетом 4:1.
После четвертого гола, который забил Ромелу Лукаку, бельгийцы собрались в круг и исполнили танец, вдохновленный характерными жестами президента США Дональда Трампа во время его предвыборной кампании.
- Ранее стало известно, что Трамп звонил главе ФИФА Джанни Инфантино.
- Он попросил отменить дисквалификацию Фоларина Балогуна. Форвард США получил красную карточку в матче 1/16 финала ЧМ-2026 и должен был пропускать игру с бельгийцами.
Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»
Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе
Источник: «Бомбардир»