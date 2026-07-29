Нашлась европейская страна, поддержавшая план Инфантино по продаже ЧМ

Давид Трунда, президент Футбольной ассоциации Чехии, поддержал план Джанни Инфантино по передаче доли коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам.
«Я вижу конкретные преимущества, которые чешский футбол может получить от тесного сотрудничества с Джанни Инфантино и его командой.
Конечно, нам нужно больше деталей, но лично я считаю, что намерения ФИФА окажут положительное влияние», – приводит слова Трунды Sky Sports.
- Ранее стало известно, что глава ФИФА разрабатывает схему, способную принести ему лично десятки миллионов фунтов. Переговоры велись с фигурами, близкими к администрации президента США Дональда Трампа.
- Идею уже осудил ряд футбольных организаций и спортивных деятелей.
- В ответ Инфантино предложил каждой стране – члену ФИФА финансовую поддержку в размере 40 млн долларов при условии одобрения сделки.
Источник: «Чемпионат»