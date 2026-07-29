Нашлась европейская страна, поддержавшая план Инфантино по продаже ЧМ

Давид Трунда, президент Футбольной ассоциации Чехии, поддержал план Джанни Инфантино по передаче доли коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам.

«Я вижу конкретные преимущества, которые чешский футбол может получить от тесного сотрудничества с Джанни Инфантино и его командой.

Конечно, нам нужно больше деталей, но лично я считаю, что намерения ФИФА окажут положительное влияние», – приводит слова Трунды Sky Sports.