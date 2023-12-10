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    «Первый в истории чешского футбола!». Рекорд Комличенко – в цифрах

    «Первый в истории чешского футбола!». Рекорд Комличенко – в цифрах

    Забил почти в два раза больше, чем ближайший преследователь.

    7

    Еще один молодой русский теперь в Чехии. Кто он?

    Еще один молодой русский теперь в Чехии. Кто он?

    Тоже из «Краснодара».

    3

    Российский нападающий, который забивает больше Месси и Роналду

    Российский нападающий, который забивает больше Месси и Роналду

    При этом он совершенно не нужен родной команде.

    16

    10 россиян в Европе, о которых мы забыли

    10 россиян в Европе, о которых мы забыли

    Как там у них дела?

    11

    Русский форвард зажигает в Чехии. За ним надо следить

    Русский форвард зажигает в Чехии. За ним надо следить

    При этом он не нужен родному клубу.

    9

    Караваев ушел в «Витесс». Можно радоваться?
    Важный трансфер

    Караваев ушел в «Витесс». Можно радоваться?

    В европейской карьере бывшего защитника ЦСКА снова наступили перемены.

    7

    Караваев больше не играет в Европе. Почему так вышло?
    Проблема

    Караваев больше не играет в Европе. Почему так вышло?

    Воспитанник ЦСКА мог вернуться в Россию, а теперь смотрит футбол с трибун.

    31

    Соперник «Локомотива» устроил сенсацию, а теперь обитает в чужом городе. Репортаж из Чехии
    Новый «Лестер»

    Соперник «Локомотива» устроил сенсацию, а теперь обитает в чужом городе. Репортаж из Чехии

    Рассказ о клубе «Фастав Злин» и удивительной атмосфере чешкой провинции.

    6

    Вячеслав Караваев: «Лучше перейти в «Спарту», чем оказаться в середняке чемпионата России»
    Интервью

    Вячеслав Караваев: «Лучше перейти в «Спарту», чем оказаться в середняке чемпионата России»

    «Ростов» сыграет со «Спартой» в Лиге Европы. Вспоминаем интервью игрока пражан Вячеслава Караваева, который рассказал «Бомбардиру», почему не остался в ЦСКА и выбрал Чехию.

    6

    «Жоаозиньо летал лечиться на личном самолете Галицкого». Интервью самого успешного выпускника «Краснодара»
    Эксклюзив

    «Жоаозиньо летал лечиться на личном самолете Галицкого». Интервью самого успешного выпускника «Краснодара»

    Николай Комличенко покоряет Чехию и хочет вернуться в Россию. Александру Плеханову он рассказал, почему в академии «Краснодара» запрещали приставки, зачем Олег Кононов оставлял его после занятий и что такое играть в одной команде с Миланом Барошем.

    4

    Игроков «Спарты» из-за сексизма отправили тренироваться к женщинам
    Сексизм

    Игроков «Спарты» из-за сексизма отправили тренироваться к женщинам

    «Женщинам место на кухне, а не в футболе», – возмутились футболисты «Спарты» из-за некачественного судейства девушки-лайнсмена. Теперь им предстоит убедиться в обратном.

    2

    «Спарта»: против кого «Краснодар» стартует в плей-офф Лиги Европы

    «Спарта»: против кого «Краснодар» стартует в плей-офф Лиги Европы

    После неудачного еврокубкового вторника российские болельщики возлагают особые надежды на «Краснодар», который сыграет со «Спартой» в Лиге Европы. «Бомбардир» проанализировал соперника «быков», которого ранее очень хорошо изучил ЦСКА.

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    Все статьи
    Футбольные матчи
    Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
    Сегодня
    17:00
    Карвина
    Спарта
    Не начался
    П1
    6.9
    Х
    5
    П2
    1.4
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    17:00
    Слован Л
    Сигма
    Не начался
    П1
    2.25
    Х
    3.4
    П2
    3.2
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    17:00
    Динамо ЧБ
    Баник
    Не начался
    П1
    3.5
    Х
    3.65
    П2
    2.03
    Реклама 18+
    17:00
    Словацко
    Пардубице
    Не начался
    П1
    1.42
    Х
    4.6
    П2
    7.7
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    20:00
    Виктория П
    Млада Болеслав
    Не начался
    П1
    1.4
    Х
    4.9
    П2
    7
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    Завтра, 11 февраля, воскресенье
    17:00
    Градец-Кралове
    Богемианс 1905
    Не начался
    П1
    2.45
    Х
    3.35
    П2
    2.9
    Реклама 18+
    17:00
    Теплице
    Фастав
    Не начался
    П1
    1.72
    Х
    3.6
    П2
    5.2
    Реклама 18+
    20:00
    Славия П
    Яблонец
    Не начался
    П1
    1.2
    Х
    6.7
    П2
    13
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    Чехия. Фортуна Лига, 17 тур
    13 февраля, вторник
    20:00
    Баник
    Виктория П
    Не начался
    П1
    2.65
    Х
    3.55
    П2
    2.5
    Реклама 18+
    14 февраля, среда
    20:00
    Фастав
    Славия П
    Не начался
    П1
    11
    Х
    6.1
    П2
    1.25
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    Чехия. Фортуна Лига, 18 тур
    14 февраля, среда
    19:00
    Карвина
    Пардубице
    Не начался
    П1
    2.1
    Х
    3.6
    П2
    3.35
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    Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
    17 февраля, суббота
    17:00
    Пардубице
    Теплице
    Не начался
    17:00
    Сигма
    Градец-Кралове
    Не начался
    17:00
    Яблонец
    Динамо ЧБ
    Не начался
    17:00
    Млада Болеслав
    Баник
    Не начался
    20:00
    Богемианс 1905
    Виктория П
    Не начался
    18 февраля, воскресенье
    17:00
    Карвина
    Славия П
    Не начался
    17:00
    Фастав
    Словацко
    Не начался
    20:00
    Спарта
    Слован Л
    Не начался
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    Обалдеть, Барош до сих пор играет в футбол: забивает, дерется, помогает родному клубу

    Обалдеть, Барош до сих пор играет в футбол: забивает, дерется, помогает родному клубу

    Звезда нулевых все еще в деле.

    4

    Турнирная таблица
    И В Н П Мячи О
    1Спарта19162146:1350
    2Славия П18143135:1345
    3Виктория П18112545:2435
    4Словацко19105427:1935
    5Сигма1884628:2328
    6Баник1883730:2127
    7Млада Болеслав1983834:3327
    8Слован Л1967628:2925
    9Богемианс 19051965815:2423
    10Теплице1855816:2020
    11Яблонец1948718:2620
    12Градец-Кралове1955921:3020
    13Пардубице18441015:2516
    14Карвина18431121:3315
    15Фастав18351022:4214
    16Динамо ЧБ19321415:4111
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