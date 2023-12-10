«Первый в истории чешского футбола!». Рекорд Комличенко – в цифрах
Забил почти в два раза больше, чем ближайший преследователь.
«Жоаозиньо летал лечиться на личном самолете Галицкого». Интервью самого успешного выпускника «Краснодара»
Николай Комличенко покоряет Чехию и хочет вернуться в Россию. Александру Плеханову он рассказал, почему в академии «Краснодара» запрещали приставки, зачем Олег Кононов оставлял его после занятий и что такое играть в одной команде с Миланом Барошем.
«Спарта»: против кого «Краснодар» стартует в плей-офф Лиги Европы
После неудачного еврокубкового вторника российские болельщики возлагают особые надежды на «Краснодар», который сыграет со «Спартой» в Лиге Европы. «Бомбардир» проанализировал соперника «быков», которого ранее очень хорошо изучил ЦСКА.
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Спарта
|19
|16
|2
|1
|46:13
|50
|2
|Славия П
|18
|14
|3
|1
|35:13
|45
|3
|Виктория П
|18
|11
|2
|5
|45:24
|35
|4
|Словацко
|19
|10
|5
|4
|27:19
|35
|5
|Сигма
|18
|8
|4
|6
|28:23
|28
|6
|Баник
|18
|8
|3
|7
|30:21
|27
|7
|Млада Болеслав
|19
|8
|3
|8
|34:33
|27
|8
|Слован Л
|19
|6
|7
|6
|28:29
|25
|9
|Богемианс 1905
|19
|6
|5
|8
|15:24
|23
|10
|Теплице
|18
|5
|5
|8
|16:20
|20
|11
|Яблонец
|19
|4
|8
|7
|18:26
|20
|12
|Градец-Кралове
|19
|5
|5
|9
|21:30
|20
|13
|Пардубице
|18
|4
|4
|10
|15:25
|16
|14
|Карвина
|18
|4
|3
|11
|21:33
|15
|15
|Фастав
|18
|3
|5
|10
|22:42
|14
|16
|Динамо ЧБ
|19
|3
|2
|14
|15:41
|11
|Игрок
|Команда
|Голы
|1
|Хавлик
|Словацко
|9
|2
|Танко
|Баник
|8
|3
|Юлиш
|Сигма
|8
|4
|Шулц
|Виктория
|8
|5
|Юрецка
|Славия
|8
|Игрок
|Команда
|Пасы
|1
|Лячи
|Спарта
|6
|2
|Мемич
|Карвина
|6
|3
|Кусей
|Млада Болеслав
|6
|4
|Пиларж
|Градец-Кралове
|5
|5
|Бирманчевич
|Спарта
|5
|Игрок
|Команда
|Г+П
|1
|Бирманчевич
|Спарта
|11
|2
|Кусей
|Млада Болеслав
|11
|3
|Юрецка
|Славия
|11
|4
|Эвертон
|Баник
|10
|5
|Гараслин
|Спарта
|10