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Чехия. Шанс Лига
Команды
Богемианс 1905
€ 4 млн
Богемианс 1905
Прага
Чехия. Шанс Лига
Стадион:
Доличек
Сайт:
http://www.fc-bohemians.cz/
Тренер:
Ярослав Веселы
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Таблица
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
5
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Паненка подключен к аппарату ИВЛ. У чеха коронавирус
2020.10.07 20:34
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Богемианс» с воспитанником «Динамо» Левиным всухую проиграл в дерби «Спарте»
2020.06.06 22:59
Первая лига. Голевой пас воспитанника «Динамо» Левина помог «Богемиансу» победить «Опаву» в гостях
2020.06.03 20:50
2
«СКА-Хабаровск» объявил о подписании форварда Марковича
2017.08.05 08:28
3
Видео
В Чехии нападающий оказал первую помощь вратарю команды соперника
2017.02.26 12:35
7
Главные новости
«Спартак» не подписал Самородова из-за травмы мизинца – через 3 дня он сыграл 85 минут за «Ахмат»
22:59
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