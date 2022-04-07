- 7 апреля 2022
- 10:33 Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз 5
- 22 января 2022
- 17:13 Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко» 1
- 7 октября 2020
- 20:34 Паненка подключен к аппарату ИВЛ. У чеха коронавирус 1
- 10 июня 2020
- 21:35 Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу 1
- 6 июня 2020
- 22:59 Первая лига. «Богемианс» с воспитанником «Динамо» Левиным всухую проиграл в дерби «Спарте»
- 3 июня 2020
- 20:50 Первая лига. Голевой пас воспитанника «Динамо» Левина помог «Богемиансу» победить «Опаву» в гостях 2
- 5 августа 2017
- 08:28 «СКА-Хабаровск» объявил о подписании форварда Марковича 3
- 26 февраля 2017
- 12:35 Видео В Чехии нападающий оказал первую помощь вратарю команды соперника 7