Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
8
6
2
0
23
5
18
20
8
6
1
1
13
4
9
19
9
6
1
2
14
10
4
19
8
5
1
2
16
10
6
16
9
5
0
4
19
12
7
15
7
4
2
1
15
9
6
14
8
4
2
2
8
7
1
14
9
4
1
4
15
17
-2
13
8
4
1
3
10
8
2
13
8
2
4
2
16
15
1
10
8
3
0
5
5
15
-10
9
7
2
3
2
8
9
-1
9
8
1
2
5
7
13
-6
5
9
1
1
7
7
22
-15
4
8
0
3
5
5
14
-9
3
8
0
0
8
7
18
-11
0
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
4
0
1
9
5
4
12
4
3
1
0
13
4
9
10
4
3
1
0
6
3
3
10
3
3
0
0
8
1
7
9
4
3
0
1
9
5
4
9
4
3
0
1
7
3
4
9
6
2
1
3
10
12
-2
7
3
2
1
0
8
3
5
7
4
2
1
1
6
2
4
7
4
2
0
2
3
6
-3
6
3
1
2
0
3
1
2
5
5
1
2
2
8
10
-2
5
3
0
2
1
2
3
-1
2
3
0
1
2
2
5
-3
1
5
0
0
5
2
9
-7
0
5
0
0
5
3
17
-14
0
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
4
0
0
7
2
5
12
4
3
1
0
10
1
9
10
5
3
0
2
8
7
1
9
4
2
1
1
5
5
0
7
5
2
0
3
10
7
3
6
3
2
0
1
5
5
0
6
3
1
2
0
8
5
3
5
4
1
2
1
7
8
-1
5
4
1
1
2
4
5
-1
4
4
1
1
2
2
4
-2
4
4
1
1
2
5
8
-3
4
5
1
1
3
5
8
-3
4
4
1
1
2
3
5
-2
4
4
1
0
3
2
9
-7
3
5
0
1
4
3
11
-8
1
3
0
0
3
5
9
-4
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире