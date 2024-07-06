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Чехия. Шанс Лига
Команды
Слован
€ 7 млн
Слован Либерец
Либерец
Чехия. Шанс Лига
Стадион:
У Нисы
Сайт:
http:// www.fcslovanliberec.cz
Тренер:
Павел Хофтич
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Таблица
«Спартак» интересуется защитником из Уганды
31 мая
4
«Акрон» претендует на хорватского форварда
2024.07.06 18:44
Видео
Кухта из «Локо», арендованный «Спартой», наступил на голову вратарю. Ему грозит дисквалификация на шесть матчей
2022.08.01 23:10
2
Черчесов: «Игра со «Слованом» была не нервная, а напряженная»
2022.07.28 16:03
Вайсс-старший: «Всегда болел за «Спартак», у него лучшие фанаты в России»
2022.02.04 19:47
9
19-летний опорник Денисов – автор 1-го гола «Спартака» при Ваноли
2022.01.28 16:48
2
Фото
Кофрие, Классен и Соболев – в основе «Спартака» на дебютный матч Ваноли
2022.01.28 15:50
8
Бригада Карасева обслужит матч Лиги Европы «Хоффенхайм» – «Слован»
2020.11.03 15:45
1
«Стяуа» остался с девятью полевыми игроками перед матчем Лиги Европы
2020.09.23 16:47
3
Тренер «Млады Болеслав» Вебер – об автоголе Татаева: «Просто неудачный момент. Алексей наш лучший защитник»
2020.06.06 23:58
1
Первая лига. Автогол Татаева не позволил «Младе Болеслав» вдесятером победить «Слован»
2020.06.06 20:59
1
Комличенко – об уходе из «Краснодара»: «Хорошо, что вовремя уехал в Чехию»
2020.05.26 10:12
6
Российский тренер «Дуклы» – о Крале: «За него переплатили. Если «Спартаку» нужен был опорник, то он ошибся»
2020.05.13 18:45
9
Кононов – о поражении от «Слована»: «Это было ожидаемо. Команды находятся в разной степени готовности»
2019.02.09 22:09
32
Ярошик вошел в тренерский штаб «Слована»
2017.12.25 00:50
Комличенко: «Доволен тем, что «Краснодар» решил меня вернуть»
2017.01.03 17:09
3
Лига Европы. «Фиорентина» и ПАОК одержали победы и вышли в 1/16
2016.12.08 21:08
1
Комличенко: «Приоритет – вернуться в «Краснодар»
2016.12.01 09:05
1
Лига Европы. «Слован» разгромил «Карабах» благодаря дублю россиянина Комличенко
2016.11.24 23:05
2
Комличенко: «Игроки «Краснодара» могли в любой момент поговорить с Галицким по какому-либо вопросу»
2016.11.07 15:11
Комличенко: «В академии «Краснодара» могут отстранить от тренировок за плохие оценки»
2016.11.07 12:38
Видео
«Фиорентина» – «Слован». Все голы
2016.11.04 06:55
Лига Европы. «Фиорентина» разгромила «Слован», ПАОК уступил «Карабаху»
2016.11.04 01:31
Видео
«Слован» – «Фиорентина». Видеообзор матча
2016.10.21 09:59
Лига Европы. «Карабах» добыл три очка в матче с ПАОКом, «Слован» проиграл «Фиорентине»
2016.10.20 22:30
1
Лига Европы. «Фиорентина» разгромила «Карабах», ПАОК оказался сильнее «Слована»
2016.09.29 22:36
3
Видео
«Слован» – ПАОК. Комличенко забил на первой минуте матча
2016.09.29 20:14
Лига Европы. ПАОК и «Фиорентина» голов не забили, «Карабах» сыграл вничью со «Слованом»
2016.09.16 00:12
Видео
Хавбек «Слована» Сикора забил самый быстрый гол в истории Лиги Европы
2016.09.15 19:52
2
«Слован» подписал форварда «Краснодара» и смотрит полузащитника «Ростова»
2016.06.19 22:23
4
1
2
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