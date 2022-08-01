Слован Либерец

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- 28 июля 2022
- 16:03 Черчесов: «Игра со «Слованом» была не нервная, а напряженная»
- 4 февраля 2022
- 19:47 Вайсс-старший: «Всегда болел за «Спартак», у него лучшие фанаты в России» 9
- 28 января 2022
- 16:48 19-летний опорник Денисов – автор 1-го гола «Спартака» при Ваноли 2
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- 3 ноября 2020
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- 23 сентября 2020
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- 6 июня 2020
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- 13 мая 2020
- 18:45 Российский тренер «Дуклы» – о Крале: «За него переплатили. Если «Спартаку» нужен был опорник, то он ошибся» 9
- 9 февраля 2019
- 22:09 Кононов – о поражении от «Слована»: «Это было ожидаемо. Команды находятся в разной степени готовности» 32
- 25 декабря 2017
- 00:50 Ярошик вошел в тренерский штаб «Слована»
- 3 января 2017
- 17:09 Комличенко: «Доволен тем, что «Краснодар» решил меня вернуть» 3
- 8 декабря 2016
- 21:08 Лига Европы. «Фиорентина» и ПАОК одержали победы и вышли в 1/16 1
- 1 декабря 2016
- 09:05 Комличенко: «Приоритет – вернуться в «Краснодар» 1
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- 15:11 Комличенко: «Игроки «Краснодара» могли в любой момент поговорить с Галицким по какому-либо вопросу»
- 12:38 Комличенко: «В академии «Краснодара» могут отстранить от тренировок за плохие оценки»
- 4 ноября 2016
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