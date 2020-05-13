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  • Российский тренер «Дуклы» – о Крале: «За него переплатили. Если «Спартаку» нужен был опорник, то он ошибся»

Российский тренер «Дуклы» – о Крале: «За него переплатили. Если «Спартаку» нужен был опорник, то он ошибся»

13 мая 2020, 18:45
9

Ассистент главного тренера «Дуклы» Юрий Динабурский в интервью «Голу» поделился мнением об игре полузащитника «Спартака» Алекса Крала.

«Мне удалось его потренировать. Между «Слованом» и «Дуклой» я месяц стажировался в «Теплице». Поэтому знаю Крала и в плане характера, и в плане подхода к тренировкам. Это очень большой профессионал. Он ко всему относится с максимальным усердием и вниманием к деталям. Поэтому он так быстро спрогрессировал, что им интересовались европейские клубы. У него было предложение из «Бордо».

При всех плюсах – профессионализм, характер, универсальность, движение, верховая борьба, пас – у него достаточно серьезные пробелы в обороне. Ему не подходит позиция опорника. В «Теплице» он играл защитника, потому что у него хороший пас. В «Славии» его переделали в бокс-ту-бокса, центрального полузащитника – эта роль подходит ему гораздо больше. Потому что у него очень хорошие физические кондиции, он хорошо реагирует в переходных фазах, быстро меняет темп, умеет пасовать в атаке.

В Чехии есть игрок на год его младше, который лучше – это Ладислав Крейчи из «Спарты». Он гораздо больше подошел бы «Спартаку». И стоил бы значительно дешевле. За Крала очень сильно переплатили, он столько денег не стоит. И если «Спартаку» нужен был именно опорник, то клуб совершил ошибку», – рассказал Динабурский

  • Крал перешел в «Спартак» летом из пражской «Славии».
  • В РПЛ чех сыграл 12 матчей.

Русский парень отказался от карьеры врача − и стал аналитиком и тренером клуба Чехии. Вот его рассказ

Источник: «Гол»
Россия. Премьер-лига Спартак Дукла ББ Славия Слован Теплице Спарта Крейчи Ладислав Крал Алекс
Комментарии (9)
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New Life
1589387585
Считай деньги в своем кармане.
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Hektor 84
1589389655
Гнить тебе в дукле динабурский. Как его использовать в Спартаке сами разберутся. На то и тренерский штаб в клубе чтоб развивать лучшие стороны футболиста и устранять худшие. А то расхвалил футболиста и в конце подосрал.
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DOCTOR PENALTY
1589391516
Где ты раньше был, целовался с кем... *****
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VVM1964
1589391549
Юрий Динабурский - КТО ЭТО ??? !!!
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paracetamol
1589403565
Кто-то ошибся, кто-то нажился. Все при своих остались, кроме опорной зоны.
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777+
1589403982
Миллион направо, миллион налево, Спартак кутил, да и агент у чеха конечно "поработал"! Купили зря?... Быть может..., но Федун переплатил! А прощелыга Цорн конечно ЗАРАБОТАЛ!!!
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Valeron2790
1589406581
То, что Крал не опорник, уже давно ясно по играм нашего чемпионата.
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piligrim1986
1589437020
только Крейчи собирается в бундеслигу, поэтому и отказал Спартаку
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