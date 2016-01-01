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    Российский тренер «Дуклы» – о Крале: «За него переплатили. Если «Спартаку» нужен был опорник, то он ошибся»

    Ассистент главного тренера «Дуклы» Юрий Динабурский в интервью «Голу» поделился мнением об игре полузащитника «Спартака» Алекса Крала.

    «Мне удалось его потренировать. Между «Слованом» и «Дуклой» я месяц стажировался в «Теплице». Поэтому знаю Крала и в плане характера, и в плане подхода к тренировкам. Это очень большой профессионал. Он ко всему относится с максимальным усердием и вниманием к деталям. Поэтому он так быстро спрогрессировал, что им интересовались европейские клубы. У него было предложение из «Бордо».

    При всех плюсах – профессионализм, характер, универсальность, движение, верховая борьба, пас – у него достаточно серьезные пробелы в обороне. Ему не подходит позиция опорника. В «Теплице» он играл защитника, потому что у него хороший пас. В «Славии» его переделали в бокс-ту-бокса, центрального полузащитника – эта роль подходит ему гораздо больше. Потому что у него очень хорошие физические кондиции, он хорошо реагирует в переходных фазах, быстро меняет темп, умеет пасовать в атаке.

    В Чехии есть игрок на год его младше, который лучше – это Ладислав Крейчи из «Спарты». Он гораздо больше подошел бы «Спартаку». И стоил бы значительно дешевле. За Крала очень сильно переплатили, он столько денег не стоит. И если «Спартаку» нужен был именно опорник, то клуб совершил ошибку», – рассказал Динабурский

    • Крал перешел в «Спартак» летом из пражской «Славии».
    • В РПЛ чех сыграл 12 матчей.

    Русский парень отказался от карьеры врача − и стал аналитиком и тренером клуба Чехии. Вот его рассказ

    Источник: «Гол»

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    Сегодня, 18:45
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2376

      alarm 1 минуту назад

      развели хрячьё самым позорным образом! доказательство: славия покупает эту кралю за 800 тыщ евро - а через полгода впаривает дезеувам за 12 лямов! позор!

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