- 10 июня 2020
- 21:35 Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу 1
- 3 июня 2020
- 22:58 Первая лига. «Теплице» с принадлежащими «Краснодару» Назаровым и Парадиным крупно проиграл «Спарте»
- 13 мая 2020
- 18:45 Российский тренер «Дуклы» – о Крале: «За него переплатили. Если «Спартаку» нужен был опорник, то он ошибся» 9
- 11 февраля 2020
- 10:35 Экс-защитника «Томи» Яблонски обвинили в участии в договорных матчах
- 28 июня 2019
- 16:56 «Краснодар» отдал 20-летнего Парадина в аренду в чешский «Теплице» 3
- 12 июня 2019
- 23:29 Воспитанник «Краснодара» Назаров близок к трансферу в «Теплице» 1
- 3 мая 2019
- 21:41 «Млада Болеслав» разгромила «Теплице» со счетом 8:0, Комличенко оформил дубль 1
- 15 февраля 2019
- 22:11 Комличенко забил «Теплице» и укрепил лидерство в списке бомбардиров чемпионата Чехии 1