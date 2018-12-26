Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    2 Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    3 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?

    Воспитанник «Краснодара» Назаров близок к трансферу в «Теплице»

    Защитник системы «Краснодара» Евгений Назаров близок к переходу в чешский «Теплице», информирует Isport.cz. Официально о трансфере объявят после прохождения медицинского осмотра.

    В чемпионате Чехии уже выступают два воспитанника кубанцев: цвета «Млады Болеслав» защищают Николай Комличенко и Алексей Татаев.

    • Назаров в прошлом сезоне ФНЛ провел 17 матчей, забил гол.
    • «Краснодар-2» в таблице занял десятое место.
    • Рыночная стоимость Назарова – 300 тысяч евро.

    Источник: Isport.cz

    Чешский спортивный портал. Аудитория в инстаграме - 24 тысячи подписчиков.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.06.2019 23:29
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1789

      Черкизовский Кот 56 минут назад

      Хорошо, что в кавычках. Роман Адамов переходил в Птицефабрику. Увы, без кавычек. Удачи Назарову!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79035
    #3
    Zenit-84
    77127
    #4
    zigbert
    71605
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru