Воспитанник «Краснодара» Назаров близок к трансферу в «Теплице»

Защитник системы «Краснодара» Евгений Назаров близок к переходу в чешский «Теплице», информирует Isport.cz. Официально о трансфере объявят после прохождения медицинского осмотра.

В чемпионате Чехии уже выступают два воспитанника кубанцев: цвета «Млады Болеслав» защищают Николай Комличенко и Алексей Татаев.