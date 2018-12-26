Воспитанник «Краснодара» Назаров близок к трансферу в «Теплице»

Хорошо, что в кавычках. Роман Адамов переходил в Птицефабрику. Увы, без кавычек. Удачи Назарову!
Защитник системы «Краснодара» Евгений Назаров близок к переходу в чешский «Теплице», информирует Isport.cz. Официально о трансфере объявят после прохождения медицинского осмотра.
В чемпионате Чехии уже выступают два воспитанника кубанцев: цвета «Млады Болеслав» защищают Николай Комличенко и Алексей Татаев.
- Назаров в прошлом сезоне ФНЛ провел 17 матчей, забил гол.
- «Краснодар-2» в таблице занял десятое место.
- Рыночная стоимость Назарова – 300 тысяч евро.