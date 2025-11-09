Реакция «Спартака» на кандидатуру Лички вместо Станковича

Анатолий Николаев, представитель тренера Марцела Лички, не отрицает, что предлагал чеха «Спартаку».
- Личка в конце октября был уволен из турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк».
- До этого чешский специалист возглавлял «Динамо».
- «Спартак» идет в РПЛ 6-м.
– Вы предлагали кандидатуру Марцела в «Спартак»?
– Предлагаю не только тренера, но и футболистов. Поэтому – да, предлагал. Мы общались. Предложили кандидатуру.
– Какой была реакция?
– «У нас есть главный тренер».
– Это сказал Франсис Кахигао?
– Это говорили менеджеры «Спартака».
Источник: «РБ Спорт»