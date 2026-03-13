Канчельскис спрогнозировал, забьет ли Соболев «Спартаку»

Андрей Канчельскис рассказал, чего он ждет от игры нападающего «Зенита» Александра Соболева против «Спартака» в 21-м туре РПЛ.
«Вряд ли Соболев станет главным действующим лицом матча «Зенит» – «Спартак». Александр не оказывает большого влияния на игру «Зенита».
Мы видим, что в большинстве матчей этого сезона Соболев безобиден для защиты соперника.
И Соболев не Дзюба, чтобы за счeт мотивации и спортивной злости постоянно забивать «Спартаку». Думаю, исход этого матча будут решать другие футболисты», – заявил Канчельскис.
- «Зенит» примет «Спартак» в субботу, 14 марта, в 16:00 по московскому времени.
- Перед очной встречей команды занимают 2-е и 6-е место в таблице РПЛ соответственно.
- Красно-белые отстают от сине-бело-голубых на 7 очков.
- Соболев забивал в двух последних матчах – в ворота «Балтики» (1:0) и «Оренбурга» (1:2).
Источник: «Советский спорт»