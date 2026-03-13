Канчельскис спрогнозировал, забьет ли Соболев «Спартаку»

Андрей Канчельскис рассказал, чего он ждет от игры нападающего «Зенита» Александра Соболева против «Спартака» в 21-м туре РПЛ.

«Вряд ли Соболев станет главным действующим лицом матча «Зенит» – «Спартак». Александр не оказывает большого влияния на игру «Зенита».

Мы видим, что в большинстве матчей этого сезона Соболев безобиден для защиты соперника.

И Соболев не Дзюба, чтобы за счeт мотивации и спортивной злости постоянно забивать «Спартаку». Думаю, исход этого матча будут решать другие футболисты», – заявил Канчельскис.