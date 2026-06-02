Брянское «Динамо» под руководством экс-игрока «МЮ» оформило 2-е повышение за полгода

«Динамо» из Брянска за два тура до окончания весеннего этапа Второй лиги А гарантировало себе место в группе «Золото».
В субботу, 30 мая, брянская команда на своем поле обыграла «Динамо» из Владивостока со счетом 2:0. На 14-й минуте нападающий Даниил Коноплев вывел хозяев вперед, а на 80-й минуте Александр Шленкин закрепил преимущество.
С победой «Динамо» поздравил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук: «Взяли реванш дома, в том числе и благодаря мощнейшей поддержке трибун. Парни боролись за первое место в группе «Серебро», а теперь мы уже в «Золоте». Еще игра на выезде и домашний матч со Ставрополем. «Динамо», вперед!» – написал он в своем канале.
- В «Серебро» команда Андрея Канчельскиса поднялась по итогам сезона-2025. Таким образом, за полгода с небольшим у «Динамо» два повышения в классе.
- После 16 матчей «Динамо» из Брянска занимает первую строчку в группе «Серебро», набрав 32 очка.
- Следующий матч брянцы проведут на выезде 6 июня против «Динамо-2» (Москва). Начало – в 16:00.
Источник: «Бомбардир»