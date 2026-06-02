Брянское «Динамо» под руководством экс-игрока «МЮ» оформило 2-е повышение за полгода

«Динамо» из Брянска за два тура до окончания весеннего этапа Второй лиги А гарантировало себе место в группе «Золото».

В субботу, 30 мая, брянская команда на своем поле обыграла «Динамо» из Владивостока со счетом 2:0. На 14-й минуте нападающий Даниил Коноплев вывел хозяев вперед, а на 80-й минуте Александр Шленкин закрепил преимущество.

С победой «Динамо» поздравил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук: «Взяли реванш дома, в том числе и благодаря мощнейшей поддержке трибун. Парни боролись за первое место в группе «Серебро», а теперь мы уже в «Золоте». Еще игра на выезде и домашний матч со Ставрополем. «Динамо», вперед!» – написал он в своем канале.