«Зенит» арендовал воспитанника «Краснодара»

«Зенит» арендовал у «Орла» вингера Павла Изотова.

Соглашение действует до января 2027 года. Футболист будет выступать за вторую команду питерцев.

«Зенит-2» приветствует Павла в команде и желает удачи в новом сезоне Второй лиги А!» – говорится в сообщении клуба из Санкт-Петербурга.