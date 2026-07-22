«Зенит» арендовал воспитанника «Краснодара»

«Зенит» арендовал у «Орла» вингера Павла Изотова.
Соглашение действует до января 2027 года. Футболист будет выступать за вторую команду питерцев.
«Зенит-2» приветствует Павла в команде и желает удачи в новом сезоне Второй лиги А!» – говорится в сообщении клуба из Санкт-Петербурга.
- Игрок родился в Орловской области. Он является воспитанником академии «Краснодара». Позже стал игроком клуба «Орел», где выступал за молодежную и главную команды.
- 21-летний Изотов в 25 матчах за клуб Второй лиги отметился 4 ассистами.
Источник: официальный сайт «Зенита»