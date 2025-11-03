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Главная
Вторая Лига Б группа 3
Команды
Орел
Орел
Орел
Вторая Лига Б группа 3
Стадион:
Центральный
Сайт:
http://pfcorel.com/
Тренер:
Петр Немов
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Расписание
Таблица
«Орел» – «Строгино»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«СКА-Хабаровск-2» – «Орел»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
Экс-защитник сборной России завершил карьеру
29 июля
Трансляция
«2DROTS» – «Орел»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июля 2026
28 июля
«2Drots» – «Орел»: кто победит в матче первого раунда Кубка России 2026/2027
27 июля
Фото
«Зенит» арендовал воспитанника «Краснодара»
22 июля
«Орел» – «СКА-Хабаровск-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 7.2
5 июня
«Шумбрат» – «Орел»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.58
30 мая
Видео
Во Второй лиге нападающий отбил пенальти на 94-й минуте
9 мая
8
Экс-спартаковец возглавил «Орел»
2025.11.03 10:57
2
В клубе Второй лиги предложили фанатам деньги за скандирования оскорблений в адрес арбитра
2025.08.14 13:09
FONBET Кубок России. «БроукБойз» из Медиалиги выбили «Орел» (3:2)
2025.08.06 20:16
«БроукБойз» – «Орел»: прогноз и ставки на матч 6 августа 2025 с коэффициентом 1.7
2025.08.05 09:07
Прогноз на точный счет матча «Орел» – «Динамо Брянск»: Вторая лига, 15 июня 2025 года
2025.06.14 12:30
Прогноз на точный счет матча «Арсенал-2» – «Орел»: Вторая лига Б, 8 июня
2025.06.07 12:51
Прогноз на точный счeт матча «Орел» – «Динамо СПб»: Вторая лига Б, 01 июня 2025
2025.05.31 11:32
Прогноз на точный счет матча «Металлург Липецк» – «Орел»: Вторая лига Б, 24 мая 2025
2025.05.23 12:50
Прогноз на точный счет матча «Орел» – «Ротор-2»: Вторая лига Б, 16 мая 2025
2025.05.15 10:27
Прогноз на точный счет матча «Зенит Пенза» – «Орел»: Вторая лига Б, 10 мая 2025
2025.05.09 11:48
Видео
Фанат «Орла» во время интервью внезапно попросил журналистку «показать сиськи»: ее реакция
2024.12.02 15:02
5
«Орел» – «Космос»: прогноз на матч 23-го тура Второй лиги Б – 15 сентября
2024.09.14 16:26
Видео
Семин посетил матч родной команды во Второй лиге
2024.07.27 12:28
1
«Орел» снимется с чемпионата России и станет любительским клубом
2017.01.11 16:18
2
ПФЛ не получала документы о снятии с чемпионата «Орла»
2017.01.11 15:54
Футболисты «Орла» написали обращение к Мутко
2016.12.21 01:41
16
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Президент ФИФА Инфантино принял решение по расширению ЧМ с 48 до 64 команд
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Увольнение Галактионова из «Локо», состав сборной России, Батраков оказался симулянтом и другие новости
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Прощальная речь Галактионова, уволенного из «Локомотива»
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