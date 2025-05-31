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Прогноз на точный счёт матча «Орел» – «Динамо СПб»: Вторая лига Б, 01 июня 2025

31 мая 2025 11:00
Орел - Динамо СПб
01 июн. 2025, воскресенье 17:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 10 тур
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6.30
Точный счёт 0:2 в пользу «Динамо СПб»
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01 июня в рамках 10-го тура Второй лиги Б встретятся «Орел» и «Динамо СПб». Команды занимают диаметрально противоположные позиции в таблице: хозяева борются за выживание, а гости уверенно претендуют на повышение. Эта встреча станет важным испытанием для обеих сторон: «Орел» попытается прервать неудачную серию, а «Динамо СПб» – укрепить позиции в лидирующей группе.

«Орел»

«Орел» проводит крайне неудачный сезон. После девяти туров команда набрала всего шесть очков и находится на предпоследнем месте таблицы. Проблемы в обороне стали системными: в последних пяти матчах команда пропустила девять мячей, в среднем по 1.80 за игру. При этом в атаке команда выглядит нестабильно – всего пять голов за те же пять матчей.

Особенно болезненными стали поражения от конкурентов: 0:5 от «Знамя Труда» и 0:2 от «Металлурга Липецк». Даже домашняя победа над «СКА-Хабаровск-2» со счeтом 4:1 выглядит скорее исключением, чем тенденцией. Явная нехватка сыгранности и сдержанности в обороне делает «Орел» уязвимым соперником, особенно против более организованных и агрессивных команд.

«Динамо СПб»

«Динамо СПб» демонстрирует уверенные результаты. Коллектив набрал 18 очков в девяти турах и идeт четвeртым в таблице. Команда не проигрывает в 11 из 13 последних матчей, забивает стабильно – восемь голов в последних пяти играх (1.60 в среднем за матч), а оборона надeжна – всего три пропущенных мяча за этот период.

Особо стоит выделить недавние победы над «Металлургом Липецк» и «Квантом» с общим счeтом 4:0. Команда уверенно играет как в атаке, так и в защите, а также демонстрирует высокий уровень организации игры на выезде. Это один из немногих коллективов турнира, способных навязывать свои условия в любой точке поля.

Факты о командах

«Орел»

  • Не выигрывает в 7 из 9 последних матчей
  • Пропускает в 7 из 9 матчей сезона
  • В среднем 1.80 пропущенных голов за игру (последние 5 матчей)
  • Забивает в среднем 1.00 гол за игру

«Динамо СПб»

  • Не проигрывает в 11 из 13 последних матчей
  • В среднем 1.60 гола за игру в атаке (последние 5 матчей)
  • В среднем 0.60 пропущенных голов за игру
  • Забил в 5 из 7 последних матчей

Прогноз на матч «Орел» – «Динамо СПб»

Разница в классе и текущей форме между командами очевидна. «Динамо СПб» выглядит стабильнее, увереннее и организованнее. Проблемы «Орла» в обороне и нестабильность в атаке вряд ли позволят хозяевам набрать очки. Скорее всего, «Динамо СПб» поведeт игру и контролирует еe ход с самого начала, ограничив «Орел» в атакующих действиях.

Прогноз на точный счeт: 0:2 в пользу «Динамо СПб».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 0:2 в пользу «Динамо СПб» – коэффициент 6.30
  • Победа «Динамо СПб» – коэффициент 1.70
  • Индивидуальный тотал «Динамо СПб» больше 1.5 – коэффициент 2.05

6.30
Точный счёт 0:2 в пользу «Динамо СПб»
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Автор: Гроховский Сергей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 Динамо СПб Орел
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