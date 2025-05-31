01 июня в рамках 10-го тура Второй лиги Б встретятся «Орел» и «Динамо СПб». Команды занимают диаметрально противоположные позиции в таблице: хозяева борются за выживание, а гости уверенно претендуют на повышение. Эта встреча станет важным испытанием для обеих сторон: «Орел» попытается прервать неудачную серию, а «Динамо СПб» – укрепить позиции в лидирующей группе.
«Орел»
«Орел» проводит крайне неудачный сезон. После девяти туров команда набрала всего шесть очков и находится на предпоследнем месте таблицы. Проблемы в обороне стали системными: в последних пяти матчах команда пропустила девять мячей, в среднем по 1.80 за игру. При этом в атаке команда выглядит нестабильно – всего пять голов за те же пять матчей.
Особенно болезненными стали поражения от конкурентов: 0:5 от «Знамя Труда» и 0:2 от «Металлурга Липецк». Даже домашняя победа над «СКА-Хабаровск-2» со счeтом 4:1 выглядит скорее исключением, чем тенденцией. Явная нехватка сыгранности и сдержанности в обороне делает «Орел» уязвимым соперником, особенно против более организованных и агрессивных команд.
«Динамо СПб»
«Динамо СПб» демонстрирует уверенные результаты. Коллектив набрал 18 очков в девяти турах и идeт четвeртым в таблице. Команда не проигрывает в 11 из 13 последних матчей, забивает стабильно – восемь голов в последних пяти играх (1.60 в среднем за матч), а оборона надeжна – всего три пропущенных мяча за этот период.
Особо стоит выделить недавние победы над «Металлургом Липецк» и «Квантом» с общим счeтом 4:0. Команда уверенно играет как в атаке, так и в защите, а также демонстрирует высокий уровень организации игры на выезде. Это один из немногих коллективов турнира, способных навязывать свои условия в любой точке поля.
Факты о командах
«Орел»
- Не выигрывает в 7 из 9 последних матчей
- Пропускает в 7 из 9 матчей сезона
- В среднем 1.80 пропущенных голов за игру (последние 5 матчей)
- Забивает в среднем 1.00 гол за игру
«Динамо СПб»
- Не проигрывает в 11 из 13 последних матчей
- В среднем 1.60 гола за игру в атаке (последние 5 матчей)
- В среднем 0.60 пропущенных голов за игру
- Забил в 5 из 7 последних матчей
Прогноз на матч «Орел» – «Динамо СПб»
Разница в классе и текущей форме между командами очевидна. «Динамо СПб» выглядит стабильнее, увереннее и организованнее. Проблемы «Орла» в обороне и нестабильность в атаке вряд ли позволят хозяевам набрать очки. Скорее всего, «Динамо СПб» поведeт игру и контролирует еe ход с самого начала, ограничив «Орел» в атакующих действиях.
Прогноз на точный счeт: 0:2 в пользу «Динамо СПб».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 0:2 в пользу «Динамо СПб» – коэффициент 6.30
- Победа «Динамо СПб» – коэффициент 1.70
- Индивидуальный тотал «Динамо СПб» больше 1.5 – коэффициент 2.05