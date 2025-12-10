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Вторая Лига Б группа 2
Команды
Динамо СПб
€ 400 тыс
Динамо СПб
Санкт-Петербург
Вторая Лига Б группа 2
Стадион:
Нова Арена
Сайт:
http://fcdynamospb.ru/
Тренер:
Сергей Рыжиков
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Таблица
«Волна» – «Динамо СПб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 октября 2026
14 октября
«Волна» – «Динамо СПб»: кто победит в матче 5 раунда Кубка России 2026/2027
13 октября
«Динамо Вологда» – «Динамо СПб»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
3 октября
«Динамо СПб» – «Балтика-2»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
«Динамо СПб» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2026
9 сентября
«Динамо СПб» – «Сочи»: кто победит в матче 4-го раунда Пути регионов Кубка России 2026/2027
8 сентября
Кубок России. 2DROTS вылетели от «Мурома» и другие результаты
27 августа
«Динамо СПб» – «Динамо Вологда»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
Фото
Игрок «Балтики» перешел в клуб из Санкт-Петербурга
26 августа
2
«Динамо СПб» – «Динамо Вологда»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка России 2026/2027
26 августа
Медведев собирается сыграть в Кубке России в 73 года
12 августа
4
Команда Мусагалиева вылетела из Кубка России, пропустив на 93-й минуте
11 августа
72-летний депутат побил рекорд Кубка России, принадлежавший Медведеву
11 августа
7
Трансляция
«Динамо СПб» – «ФК 10»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 августа 2026
11 августа
Фото
На Кубок России заявили 72-летнего игрока-депутата
10 августа
4
Фото
Клуб из Санкт-Петербурга, идущий на 1-м месте, сменил главного тренера
28 июля
4
Фото
Экс-хавбек «Спартака» Зотов перешел в медиаклуб
28 июля
1
Рыжиков нашел новую работу
27 июля
1
«Иркутск» – «Динамо СПб»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.65
20 июня
«Динамо СПб» – «Динамо Вологда»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.5
12 июня
Стали известно, сколько клубов сыграет в дивизионе Б Второй лиги в 2026 году
5 марта
Фото
Петербургский клуб подписал экс-игрока «Краснодара»
27 февраля
2
Фото
Защитник «Спартака» перешел в клуб из Санкт-Петербурга
1 февраля
4
Фото
Вратарь «Зенита» перешел в другой клуб из Санкт-Петербурга
26 января
1
Стало известно, будет ли расформирован старейший клуб Санкт-Петербурга
2025.12.10 11:45
1
В руководство петербургского клуба входит священник-архимандрит
2025.09.12 18:01
Трансляция
«Динамо» Вологда – «Динамо» СПб: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2025
2025.08.20 15:50
Сергеев объяснил, почему выбрал «Динамо» вместо «Спартака»
2025.07.22 14:26
9
Прогноз на точный счeт матча «Орел» – «Динамо СПб»: Вторая лига Б, 01 июня 2025
2025.05.31 11:32
Прогноз на точный счет матча «Динамо СПб» – «Квант»: Вторая лига Б, 24 мая 2025
2025.05.23 12:36
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Расписание матчей РПЛ на 7 ноября 2026
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