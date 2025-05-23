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Прогноз на точный счет матча «Динамо СПб» – «Квант»: Вторая лига Б, 24 мая 2025

23 мая 2025 12:29
Динамо СПб - Квант
24 мая 2025, суббота 15:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 9 тур
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6.90
Точный счет 2:0 в пользу «Динамо СПб»
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24 мая на стадионе Nova Arena пройдет матч 9 тура Второй лиги Б между «Динамо СПб» и «Квант». Хозяева поля подходят к матчу с амбициями закрепиться в лидирующей группе, тогда как гости находятся в тяжелом кризисе, пытаясь улучшить результаты.

«Динамо СПб»

«Динамо СПб» после 8 туров набирает 15 очков и занимает 4 место. Команда демонстрирует хорошую оборону, пропуская в среднем менее одного гола за игру (0.8 в последних 5 матчах) и стабильную результативность – 6 голов в последних 5 встречах. Несмотря на поражение в последнем туре от «Динамо Брянск» (0:1), «Динамо СПб» сохраняет уверенность и не проигрывает в 10 из 12 последних матчей, что говорит о дисциплине и слаженности. Важным фактором является надежная защита и способность забивать минимум по голу в каждом матче.

«Квант»

«Квант» испытывает серьезные проблемы – всего 4 очка и 16 место после 8 туров. Команда не может выиграть уже 8 матчей подряд, пропуская в среднем 2.8 гола за игру, что указывает на слабую игру в обороне. Результативность оставляет желать лучшего – 1 гол за 5 последних игр, причем в 7 из 9 последних матчей «Квант» не смог отличиться. Такая статистика накладывает отпечаток на мотивацию и уверенность коллектива, что снижает их шансы на положительный результат.

Факты о командах

«Динамо СПб»

  • Не проигрывает в 10 из 12 последних матчей
  • Средняя результативность: 1.2 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Среднее количество пропущенных голов: 0.8 за игру

«Квант»

  • Не выигрывает в 8 последних матчах
  • Среднее количество пропущенных голов: 2.8 за игру
  • Средняя результативность: 0.2 гола за игру

Прогноз на матч «Динамо СПб» – «Квант»

«Динамо СПб» – явный фаворит встречи. Их игра отличается большей организованностью, командной дисциплиной и боеспособностью, в то время как «Квант» пребывает в глубоком кризисе. В таком положении сложно рассчитывать на успех гостей, особенно на поле соперника. Прогнозируем уверенную победу «Динамо СПб» с чистой победой и минимум двумя забитыми голами.

Прогноз на точный счет: 2:0 в пользу «Динамо СПб».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счет 2:0 в пользу «Динамо СПб» – коэффициент 6.90
  • Победа «Динамо СПб» – коэффициент 1.65
  • Индивидуальный тотал «Динамо СПб» больше 1.5 – коэффициент 2.10

6.90
Точный счет 2:0 в пользу «Динамо СПб»
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Автор: Бестужев Павел
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна Квант Динамо СПб
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