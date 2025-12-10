Стало известно, будет ли расформирован старейший клуб Санкт-Петербурга

Президент «Динамо СПб» Константин Самсонов отреагировал на информацию об увеличении минимального размера бюджета и вступительных взносов во Второй лиге «Б».

– К нашему клубу это не имеет отношения. Слава богу, у нас сейчас есть серьезная поддержка правительства города и генерального партнера – крупного строительного холдинга «Сэтл групп», поэтому в данный момент это нас никак не касается.

У нас другие цели и задачи. Можно сказать у нас есть определенная стабильность, которая позволяет рассчитывать на повышение в классе в том числе, чем мы и планируем заниматься.

– То есть, для «Динамо СПб» повышение этой планки не критично?

– Это, скажем так, для более мелких клубов может стать проблемой, мы в этом плане успели подрасти.

– В связи с этой новостью сомнений в заявке команды на следующий сезон лиги быть не может?

– Здесь точно без сомнений.