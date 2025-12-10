Введите ваш ник на сайте
Стало известно, будет ли расформирован старейший клуб Санкт-Петербурга

Сегодня, 11:45
2

Президент «Динамо СПб» Константин Самсонов отреагировал на информацию об увеличении минимального размера бюджета и вступительных взносов во Второй лиге «Б».

– К нашему клубу это не имеет отношения. Слава богу, у нас сейчас есть серьезная поддержка правительства города и генерального партнера – крупного строительного холдинга «Сэтл групп», поэтому в данный момент это нас никак не касается.

У нас другие цели и задачи. Можно сказать у нас есть определенная стабильность, которая позволяет рассчитывать на повышение в классе в том числе, чем мы и планируем заниматься.

– То есть, для «Динамо СПб» повышение этой планки не критично?

– Это, скажем так, для более мелких клубов может стать проблемой, мы в этом плане успели подрасти.

– В связи с этой новостью сомнений в заявке команды на следующий сезон лиги быть не может?

– Здесь точно без сомнений.

  • «Динамо СПб» в этом году заняло 3-е место в группе 3 дивизиона Б Второй лиги.
  • Клуб был основан в 1922 году, ему исполнилось 103 года.
  • Ранее стало известно, что выступление ряда команд во Второй лиге в 2026 году находится под угрозой из-за повышения требований к финансовой состоятельности участников.

Источник: «Спорт день за днём»
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3 Динамо СПб
Цугундeр
1765356824
))) "Да тебя уже раз убили! А вместо тебя другого подложили! А потом Липягина убили, Дмитриева, Лемеха, Грунько! Золото ограбили тоже из-за тебя! Слушайте, слушайте, он вам врет, а вы слушаете... не помню, не знаю..". (С)однако..)
Povedkin
1765358083
Клуб был основан в 1922 году, ему исполнилось 103 года.====== А вот в Англии есть клубы основанные еще в 19 веке. И им не угрожают---об увеличении минимального размера бюджета и вступительных взносов" . Гыы
