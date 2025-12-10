Стало известно, будет ли расформирован старейший клуб Санкт-Петербурга

Президент «Динамо СПб» Константин Самсонов отреагировал на информацию об увеличении минимального размера бюджета и вступительных взносов во Второй лиге «Б».
– К нашему клубу это не имеет отношения. Слава богу, у нас сейчас есть серьезная поддержка правительства города и генерального партнера – крупного строительного холдинга «Сэтл групп», поэтому в данный момент это нас никак не касается.
У нас другие цели и задачи. Можно сказать у нас есть определенная стабильность, которая позволяет рассчитывать на повышение в классе в том числе, чем мы и планируем заниматься.
– То есть, для «Динамо СПб» повышение этой планки не критично?
– Это, скажем так, для более мелких клубов может стать проблемой, мы в этом плане успели подрасти.
– В связи с этой новостью сомнений в заявке команды на следующий сезон лиги быть не может?
– Здесь точно без сомнений.
- «Динамо СПб» в этом году заняло 3-е место в группе 3 дивизиона Б Второй лиги.
- Клуб был основан в 1922 году, ему исполнилось 103 года.
- Ранее стало известно, что выступление ряда команд во Второй лиге в 2026 году находится под угрозой из-за повышения требований к финансовой состоятельности участников.