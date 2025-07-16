Мостовой отказывается тренировать во Второй лиге: «Думаете, Гвардиола пошел бы в 3-й дивизион?»

Бывший футболист сборной СССР Александр Мостовой высказался о возможном трудоустройстве в клуб Второй лиги. Экс-игрок «Спартака» заявил, что отказался бы от работы в тренерском штабе брянского «Динамо».

«Было бы мне интересно поработать в брянском «Динамо»? А почему мне не задают вопрос, было бы мне интересно попробовать свои силы в «Спартаке» или «Локомотиве»? Думаете, Гвардиола или Луис Энрике пошли бы работать в третий дивизион? Они бы ответили так же, как и я, – нет! Не для этого я играл футбол на высочайшем уровне 25 лет. Мы тем самым обесцениваем сумасшедший труд людей», – сказал Мостовой.

Мостовой получил лицензию УЕФА категории А. Такая лицензия позволяет тренировать клубы Лиги PARI (бывшая Первая лига). На уровне РПЛ она дает право входить в тренерский штаб команды, но не быть главным тренером. Главным тренером «Динамо» Брянск в декабре 2024 года стал Андрей Канчельскис.