Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мостовой отказывается тренировать во Второй лиге: «Думаете, Гвардиола пошел бы в 3-й дивизион?»

Мостовой отказывается тренировать во Второй лиге: «Думаете, Гвардиола пошел бы в 3-й дивизион?»

Вчера, 23:50
1

Бывший футболист сборной СССР Александр Мостовой высказался о возможном трудоустройстве в клуб Второй лиги. Экс-игрок «Спартака» заявил, что отказался бы от работы в тренерском штабе брянского «Динамо».

«Было бы мне интересно поработать в брянском «Динамо»? А почему мне не задают вопрос, было бы мне интересно попробовать свои силы в «Спартаке» или «Локомотиве»? Думаете, Гвардиола или Луис Энрике пошли бы работать в третий дивизион? Они бы ответили так же, как и я, – нет! Не для этого я играл футбол на высочайшем уровне 25 лет. Мы тем самым обесцениваем сумасшедший труд людей», – сказал Мостовой.

Мостовой получил лицензию УЕФА категории А. Такая лицензия позволяет тренировать клубы Лиги PARI (бывшая Первая лига). На уровне РПЛ она дает право входить в тренерский штаб команды, но не быть главным тренером. Главным тренером «Динамо» Брянск в декабре 2024 года стал Андрей Канчельскис.

Еще по теме:
Мостовой сделал признание: «Мне с детства противно мясо» 6
Мостовой отметил преимущество Челестини: «Огромный плюс в его копилку» 3
Мостовой назвал игрока, который может стать для «Краснодара» «своим Акинфеевым» 5
Источник: «РБ Спорт»
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3 Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Гвардиола Хосеп Мостовой Александр
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Грузчик
1752702388
До Гвардиолы тебе как до Луны.Так что не впутывай его . У тебя категория не та.)))
Ответить
Главные новости
СпецпроектВспомните команды РПЛ по расстановке!
6
Слуцкий продлил контракт, форма «Спартака», племянник Кадырова возглавил «Ахмат» и другие новости
00:15
Модрич прокомментировал трансфер в «Милан»
Вчера, 23:40
Быстров оценил антикарпинские комментарии Лунева
Вчера, 23:22
Лопырева обратилась к Семаку после его благородного поступка
Вчера, 22:54
ВидеоСоболев показал, как ныряет
Вчера, 22:39
3
Подробности трансфера Рубенса в «Динамо»
Вчера, 22:32
1
Гасилин: «У «Спартака» было худшее межсезонье среди топ-клубов РПЛ»
Вчера, 22:15
4
«Борьба за последний большой контракт в карьере»: Егоров – о якобы интересе «Метца» к Баринову
Вчера, 21:40
2
Племянник Кадырова назначен президентом «Ахмата»
Вчера, 21:31
3
Все новости
Все новости
Мостовой отказывается тренировать во Второй лиге: «Думаете, Гвардиола пошел бы в 3-й дивизион?»
Вчера, 23:50
1
На «Сахалин» перед закрытием клуба обещали выделить 150 миллионов рублей
2024.12.30 11:24
1
Самый восточный клуб России закрывается
2024.12.29 14:22
7
Канчельскис высказался о задачах в брянском «Динамо»
2024.12.21 16:59
2
Мостовой отреагировал на назначение Канчельскиса
2024.12.20 12:21
26
ВидеоФанат «Орла» во время интервью внезапно попросил журналистку «показать сиськи»: ее реакция
2024.12.02 15:02
6
ВидеоРоссийский футболист арестован по подозрению в убийстве
2024.11.29 14:13
3
«Спартак Тамбов» – «Композит»: прогноз на матч 10-го тура Второй лиги Б – 22 сентября
2024.09.21 15:33
«Коломна» – «Квант»: прогноз на матч 10-го тура Второй лиги Б – 22 сентября
2024.09.21 15:29
«Строгино» – «Сахалин»: прогноз на матч 10-го тура Второй лиги Б – 22 сентября
2024.09.21 15:26
«Зенит Пенза» – «Химки-М»: прогноз на матч 10-го тура Второй лиги Б – 22 сентября
2024.09.21 15:22
«Рязань» – «Орел»: прогноз на матч 10-го тура Второй лиги Б – 22 сентября
2024.09.21 15:18
«СКА-Хабаровск-2» – «Космос»: прогноз на матч 10-го тура Второй лиги Б – 22 сентября
2024.09.21 15:14
«Арсенал-2» – «Динамо Вл»: прогноз на матч 26-го тура Второй лиги Б – 21 сентября
2024.09.20 16:28
«Орел» – «Космос»: прогноз на матч 23-го тура Второй лиги Б – 15 сентября
2024.09.14 16:26
«Квант» – «Сахалин»: прогноз на матч 23-го тура Второй лиги Б – 15 сентября
2024.09.14 16:23
«Салют» – «Рязань»: прогноз на матч 23-го тура Второй лиги Б – 15 сентября
2024.09.14 16:19
«Динамо Вл» – «Зенит»: прогноз на матч 23-го тура Второй лиги Б – 15 сентября
2024.09.14 16:14
«Химки-М» – «Спартак Т»: прогноз на матч 23-го тура Второй лиги Б – 15 сентября
2024.09.14 16:09
«СКА-Хабаровск» – «Коломна»: прогноз на матч 23-го тура Второй лиги Б – 15 сентября
2024.09.14 16:03
ВидеоСемин посетил матч родной команды во Второй лиге
2024.07.27 12:28
1
Во Второй лиге проведут самый ранний матч в истории российского футбола
2024.06.25 03:31
1
Воспитанник «Краснодара»: «Мы рылом возили Зинченко по юношам, но сейчас он в ЛЧ, а я – на Сахалине»
2024.04.12 17:14
8
Широков – о Кононове: «Таких не знаю»
2024.02.28 13:58
6
Рыжиков раскрыл уровень зарплат в тамбовском «Спартаке»
2024.02.16 17:34
2
Видео«Че хотите?»: пресс-конференция Широкова после 0:4 длилась 6 секунд
2023.11.15 21:41
Широков усомнился в адекватности своих футболистов
2023.10.25 11:54
3
Игрок «Калуги» дважды за матч потерял сознание
2023.10.07 19:40
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 