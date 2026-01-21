Введите ваш ник на сайте
Старейший клуб России закрывается

21 января, 13:07
4

«Знамя Труда» не смогли спасти. Клуб закрывается.

  • «Знамя Труда» – старейший клуб России, основанный в 1909 году.
  • Сообщалось, что футболисты 2 месяца не получают зарплату, премии не выплачиваются с июля.
  • В клубе уверяли, что речи о прекращении существования не идет.

«Знамя Труда» остаeтся без денег и по-прежнему не расплатился с футболистами и персоналом за прошлый сезон. Сейчас сотрудники клуба направили запросы в РФС. Палата по разрешению споров постановила взыскать с ФК задолженности. Если этого не будет сделано до 27 января, то на клуб будут наложены штрафы в размере 100 тысяч рублей от одного поданного заявления.

По словам сотрудников команды, руководство по-прежнему не выходит с ними на связь, нет никаких ответов на вопрос, когда будут погашены все долги. Игроки уже покинули расположение «Знамени Труда» и ищут новые команды, работники – также в поиске новых мест для трудоустройства. Не функционирует официальный сайт. Уже бывшие футболисты команды уверяют, что клуб в самое ближайшее время прекратит своe существование», – написал источник.

Источник: телеграм-канал Sport Baza
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3 Знамя Труда
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император Бомжей
1768993548
Ничего не поделаешь, времена такие тяжелые, в премьер лиге то клубы бабки ищут или банкротятся, а тут дно российского футбола, понятно дело тяжело))
Ответить
evgevg13
1768994904
где то недавно об этом уже писали.
Ответить
evgevg13
1768995390
«Знамя Труда» опубликовало заявление в связи с появившейся информацией о серьезных финансовых проблемах. «Уже сейчас руководством формируется бюджет на следующий сезон. Речи о прекращении существования клуба не идет», – говорится в заявлении. Кругом сплошные брехуны и лицемеры...
Ответить
vick-north-west
1769064209
Дык труд уже не в почёте, сплошные дилеры и фрилансеры, какое м.б.Знамя Труда!
Ответить
  • Читайте нас: 