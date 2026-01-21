Старейший клуб России закрывается

«Знамя Труда» не смогли спасти. Клуб закрывается.

«Знамя Труда» – старейший клуб России, основанный в 1909 году.

Сообщалось, что футболисты 2 месяца не получают зарплату, премии не выплачиваются с июля.

В клубе уверяли, что речи о прекращении существования не идет.

«Знамя Труда» остаeтся без денег и по-прежнему не расплатился с футболистами и персоналом за прошлый сезон. Сейчас сотрудники клуба направили запросы в РФС. Палата по разрешению споров постановила взыскать с ФК задолженности. Если этого не будет сделано до 27 января, то на клуб будут наложены штрафы в размере 100 тысяч рублей от одного поданного заявления.

По словам сотрудников команды, руководство по-прежнему не выходит с ними на связь, нет никаких ответов на вопрос, когда будут погашены все долги. Игроки уже покинули расположение «Знамени Труда» и ищут новые команды, работники – также в поиске новых мест для трудоустройства. Не функционирует официальный сайт. Уже бывшие футболисты команды уверяют, что клуб в самое ближайшее время прекратит своe существование», – написал источник.