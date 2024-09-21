Матч 24-го тура Второй лиги Б между «Зенитом Пенза» и «Химками-М» пройдет на стадионе «Первомайский» в Пензе. «Зенит Пенза» находится в хорошей форме, занимая 7-е место с 31 очком, а «Химки-М» испытывают трудности, занимая 5-е место с 33 очками, но проигрывая последние 3 игры. Оба коллектива стремятся улучшить свои позиции в турнирной таблице, что обещает напряженную борьбу.

Анализ команды «Зенит Пенза»

«Зенит Пенза» под руководством Владимира Радкевича показывает стабильную игру, одержав победы в последних 4 матчах. Команда отличается надежной обороной – не пропустив в 3 последних играх – и неплохой результативностью. В последних 5 матчах «Зенит Пенза» забил 7 голов, что показывает хорошую атакующую динамику. Важной особенностью команды является стабильная игра в домашних матчах.

Последние 5 матчей:

Динамо Владивосток 0:1 Зенит Пенза

Зенит Пенза 2:0 Строгино

Композит 3:0 Зенит Пенза (Кубок)

Квант 0:2 Зенит Пенза

Зенит Пенза 2:1 СКА-Хабаровск-2

Ключевые показатели:

В последних 5 играх забивает в среднем 1.40 гола за игру.

Пропускает в среднем 0.80 гола за игру.

Побеждает в 4 последних матчах подряд.

Анализ команды «Химки-М»

«Химки-М» под руководством Бранимира Петровича находятся в кризисе, проиграв последние 3 матча и забив лишь 2 гола за последние 5 игр. Команда страдает от проблем в обороне, пропустив 8 голов в последних 5 матчах. Важно отметить, что в последних играх «Химки-М» сложно создавать опасные моменты, что делает их игру предсказуемой и уязвимой.

Последние 5 матчей:

Химки-М 0:3 Академия футбола Спартак

Композит 2:0 Химки-М

Химки-М 0:2 Динамо Владивосток

Строгино 1:1 Химки-М

Химки-М 1:0 Квант

Ключевые показатели:

В последних 5 играх забивает в среднем 0.40 гола за игру.

Пропускает в среднем 1.60 гола за игру.

Проигрывает в 3 последних матчах.

Тактический разбор

«Зенит Пенза» будет играть на своем поле, и команда наверняка постарается воспользоваться проблемами «Химок-М» в обороне. Сильная оборона «Зенита Пенза» станет ключевым фактором против ослабленной атаки гостей, которые не могут найти свою игру в последних матчах. «Химки-М» будут пытаться сыграть от обороны, но нынешняя форма команды вызывает сомнения в их способности сдерживать натиск хозяев.

Личные встречи

Химки-М 2:0 Зенит Пенза (07.06.2024)

Химки-М 1:3 Зенит Пенза (05.11.2023)

Зенит Пенза 2:3 Химки-М (24.10.2022)

Химки-М 0:0 Зенит Пенза (10.08.2022)

Коэффициенты букмекера:

Победа «Зенит Пенза»: 2.10

Ничья: 3.20

Победа «Химки-М»: 3.40

Прогноз на матч

«Зенит Пенза» находится в лучшей форме и играет дома, что является значительным преимуществом. Учитывая проблемы «Химок-М» в обороне и их слабую атаку, «Зенит Пенза» имеет хорошие шансы на победу.

Рекомендация: Победа «Зенит Пенза» за коэффициент 2.10.