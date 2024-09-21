Матч 24-го тура Второй лиги Б между «Зенитом Пенза» и «Химками-М» пройдет на стадионе «Первомайский» в Пензе. «Зенит Пенза» находится в хорошей форме, занимая 7-е место с 31 очком, а «Химки-М» испытывают трудности, занимая 5-е место с 33 очками, но проигрывая последние 3 игры. Оба коллектива стремятся улучшить свои позиции в турнирной таблице, что обещает напряженную борьбу.
Анализ команды «Зенит Пенза»
«Зенит Пенза» под руководством Владимира Радкевича показывает стабильную игру, одержав победы в последних 4 матчах. Команда отличается надежной обороной – не пропустив в 3 последних играх – и неплохой результативностью. В последних 5 матчах «Зенит Пенза» забил 7 голов, что показывает хорошую атакующую динамику. Важной особенностью команды является стабильная игра в домашних матчах.
Последние 5 матчей:
-
Динамо Владивосток 0:1 Зенит Пенза
-
Зенит Пенза 2:0 Строгино
-
Композит 3:0 Зенит Пенза (Кубок)
-
Квант 0:2 Зенит Пенза
-
Зенит Пенза 2:1 СКА-Хабаровск-2
Ключевые показатели:
-
В последних 5 играх забивает в среднем 1.40 гола за игру.
-
Пропускает в среднем 0.80 гола за игру.
-
Побеждает в 4 последних матчах подряд.
Анализ команды «Химки-М»
«Химки-М» под руководством Бранимира Петровича находятся в кризисе, проиграв последние 3 матча и забив лишь 2 гола за последние 5 игр. Команда страдает от проблем в обороне, пропустив 8 голов в последних 5 матчах. Важно отметить, что в последних играх «Химки-М» сложно создавать опасные моменты, что делает их игру предсказуемой и уязвимой.
Последние 5 матчей:
-
Химки-М 0:3 Академия футбола Спартак
-
Композит 2:0 Химки-М
-
Химки-М 0:2 Динамо Владивосток
-
Строгино 1:1 Химки-М
-
Химки-М 1:0 Квант
Ключевые показатели:
-
В последних 5 играх забивает в среднем 0.40 гола за игру.
-
Пропускает в среднем 1.60 гола за игру.
-
Проигрывает в 3 последних матчах.
Тактический разбор
«Зенит Пенза» будет играть на своем поле, и команда наверняка постарается воспользоваться проблемами «Химок-М» в обороне. Сильная оборона «Зенита Пенза» станет ключевым фактором против ослабленной атаки гостей, которые не могут найти свою игру в последних матчах. «Химки-М» будут пытаться сыграть от обороны, но нынешняя форма команды вызывает сомнения в их способности сдерживать натиск хозяев.
Личные встречи
-
Химки-М 2:0 Зенит Пенза (07.06.2024)
-
Химки-М 1:3 Зенит Пенза (05.11.2023)
-
Зенит Пенза 2:3 Химки-М (24.10.2022)
-
Химки-М 0:0 Зенит Пенза (10.08.2022)
Коэффициенты букмекера:
-
Победа «Зенит Пенза»: 2.10
-
Ничья: 3.20
-
Победа «Химки-М»: 3.40
Прогноз на матч
«Зенит Пенза» находится в лучшей форме и играет дома, что является значительным преимуществом. Учитывая проблемы «Химок-М» в обороне и их слабую атаку, «Зенит Пенза» имеет хорошие шансы на победу.
Рекомендация: Победа «Зенит Пенза» за коэффициент 2.10.