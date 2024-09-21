Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • «Зенит Пенза» – «Химки-М»: прогноз на матч 10-го тура Второй лиги Б – 22 сентября

    «Зенит Пенза» – «Химки-М»: прогноз на матч 10-го тура Второй лиги Б – 22 сентября

    Матч 24-го тура Второй лиги Б между «Зенитом Пенза» и «Химками-М» пройдет на стадионе «Первомайский» в Пензе. «Зенит Пенза» находится в хорошей форме, занимая 7-е место с 31 очком, а «Химки-М» испытывают трудности, занимая 5-е место с 33 очками, но проигрывая последние 3 игры. Оба коллектива стремятся улучшить свои позиции в турнирной таблице, что обещает напряженную борьбу.

    Анализ команды «Зенит Пенза»

    «Зенит Пенза» под руководством Владимира Радкевича показывает стабильную игру, одержав победы в последних 4 матчах. Команда отличается надежной обороной – не пропустив в 3 последних играх – и неплохой результативностью. В последних 5 матчах «Зенит Пенза» забил 7 голов, что показывает хорошую атакующую динамику. Важной особенностью команды является стабильная игра в домашних матчах.

    Последние 5 матчей:

    • Динамо Владивосток 0:1 Зенит Пенза

    • Зенит Пенза 2:0 Строгино

    • Композит 3:0 Зенит Пенза (Кубок)

    • Квант 0:2 Зенит Пенза

    • Зенит Пенза 2:1 СКА-Хабаровск-2

    Ключевые показатели:

    • В последних 5 играх забивает в среднем 1.40 гола за игру.

    • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру.

    • Побеждает в 4 последних матчах подряд.

    Анализ команды «Химки-М»

    «Химки-М» под руководством Бранимира Петровича находятся в кризисе, проиграв последние 3 матча и забив лишь 2 гола за последние 5 игр. Команда страдает от проблем в обороне, пропустив 8 голов в последних 5 матчах. Важно отметить, что в последних играх «Химки-М» сложно создавать опасные моменты, что делает их игру предсказуемой и уязвимой.

    Последние 5 матчей:

    • Химки-М 0:3 Академия футбола Спартак

    • Композит 2:0 Химки-М

    • Химки-М 0:2 Динамо Владивосток

    • Строгино 1:1 Химки-М

    • Химки-М 1:0 Квант

    Ключевые показатели:

    • В последних 5 играх забивает в среднем 0.40 гола за игру.

    • Пропускает в среднем 1.60 гола за игру.

    • Проигрывает в 3 последних матчах.

    Тактический разбор

    «Зенит Пенза» будет играть на своем поле, и команда наверняка постарается воспользоваться проблемами «Химок-М» в обороне. Сильная оборона «Зенита Пенза» станет ключевым фактором против ослабленной атаки гостей, которые не могут найти свою игру в последних матчах. «Химки-М» будут пытаться сыграть от обороны, но нынешняя форма команды вызывает сомнения в их способности сдерживать натиск хозяев.

    Личные встречи

    • Химки-М 2:0 Зенит Пенза (07.06.2024)

    • Химки-М 1:3 Зенит Пенза (05.11.2023)

    • Зенит Пенза 2:3 Химки-М (24.10.2022)

    • Химки-М 0:0 Зенит Пенза (10.08.2022)

    Коэффициенты букмекера:

    • Победа «Зенит Пенза»: 2.10

    • Ничья: 3.20

    • Победа «Химки-М»: 3.40

    Прогноз на матч

    «Зенит Пенза» находится в лучшей форме и играет дома, что является значительным преимуществом. Учитывая проблемы «Химок-М» в обороне и их слабую атаку, «Зенит Пенза» имеет хорошие шансы на победу.

    Рекомендация: Победа «Зенит Пенза» за коэффициент 2.10.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.09.2024 15:22
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+