Детский тренер из России проиграл в казино деньги, собранные команде на сборы

Тренер детской команды из Курска проиграл в казино крупную сумму денег.

«Тренер курского «Факела» проиграл в казино 843 тысячи рублей, которые родители собрали для поездки детей на сборы. За это ему грозит до десяти лет тюрьмы.

По версии следствия, наставник команды Евгений Гавришев предложил организовать выезд в Кисловодск для 33 воспитанников. Деньги на дорогу и проживание родители перевели тренеру.

Но незадолго до поездки Гавришев заявил, что всe переносится. Когда родители потребовали вернуть средства, тот отказался. Полиция установила, что всю сумму он проиграл в онлайн-казино», – написал источник.