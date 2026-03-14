  • Детский тренер из России проиграл в казино деньги, собранные команде на сборы

Детский тренер из России проиграл в казино деньги, собранные команде на сборы

14 марта, 13:45
4

Тренер детской команды из Курска проиграл в казино крупную сумму денег.

«Тренер курского «Факела» проиграл в казино 843 тысячи рублей, которые родители собрали для поездки детей на сборы. За это ему грозит до десяти лет тюрьмы.

По версии следствия, наставник команды Евгений Гавришев предложил организовать выезд в Кисловодск для 33 воспитанников. Деньги на дорогу и проживание родители перевели тренеру.

Но незадолго до поездки Гавришев заявил, что всe переносится. Когда родители потребовали вернуть средства, тот отказался. Полиция установила, что всю сумму он проиграл в онлайн-казино», – написал источник.

  • В Курске есть один профессиональный клуб – «Авангард».
  • Команда выступает в Лиге Б Второй лиги.
  • В 2018 году «Авангард» был в финале Кубка России.

Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3 Авангард
Айболид
Айболид
Вот дурень то .Совсем как объедкинъ .
Ответить
evgevg13
evgevg13
На рудники, скота. Детей обворовывать последнее дело.
Ответить
c 7890
c 7890
"Шакал я паршивый - у детей деньги отнял" - из к/ф " Джентльмены удачи". Только там Вася Алибабаевич переживал из за этого, а этому пох.
Ответить
Красногорск_Фан
Красногорск_Фан
Ставки зло. Наркоманы и отбитые ставочники всех обносят без разбора (( Хоть детей, хоть старушку-мать, хоть инвалида. В лагеря надо отправлять владельцев контор и законодателей разрешивших это зло
Ответить
